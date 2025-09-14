Με τον Κοϊτά να μπαίνει ως αλλαγή στο 63′ και να σκοράρει στο 69′, η ΑΕΚ πέρασε με 1-0 από την έδρα του Λεβαδειακού και πήρε την 3η νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές στο φετινό πρωτάθλημα.

Με τους οπαδούς της να έχουν μετατρέψει σε… εντός έδρας το παιχνίδι, η Ένωση μπήκε καλά, πίεσε κλέβοντας μπάλες, είχε την πρώτη της προσπάθεια στο 8′ με το γυριστό σουτ του Ρέλβας και πλησίασε στο γκολ στο 19′ με τον Κουτέσα που απέφυγε τον Τσάπρα αλλά νικήθηκε από τον Λοντίγκιν.

Η επόμενη προσπάθεια για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν στο 28′ με τον Ελίασον αλλά ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων αντέδρασε ξανά σωστά και από εκεί και πέρα η εικόνα του παιχνιδιού άλλαξε. Οι Βοιωτοί ανέβασαν την απόδοσή τους, απείλησαν στο 29′ με το σουτ του Κωστή που έφυγε λίγο άουτ, είδαν τον Στρακόσα να μπλοκάρει αυτό του Παλάσιος στο 33′ και είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον ίδιο παίκτη (σ.σ. Παλάσιος) στο 36′, όταν βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα των «κιτρινόμαυρων», ο οποίος απέκρουσε και κράτησε το 0-0.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 47′, ο «δικέφαλος αετός» είχε μεγάλη διπλή ευκαιρία με την κεφαλιά του Ρέλβας που απέκρουσε ο Λοντίγκιν και την προβολή του Μουκουντί στην επαναφορά που έδωσε ο Τσάπρας, για να ακολουθήσει στο 53′ το γκολ του Γιόβιτς μετά τη σέντρα του Ρότα αλλά δεν μέτρησε γιατί βρήκε τη μπάλα με το χέρι.

Το παιχνίδι, επομένως, παρέμενε στο 0-0, με τον Νίκολιτς να βγάζει στο 63′ τον Κουτέσα για να βάλει τον Κοϊτά, ο οποίος ήταν και αυτός που έδωσε τη λύση: Στο 69′ με δυνατό σουτ, λίγο έξω από την περιοχή, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, με τους φιλοξενούμενους να πλησιάζουν σε δεύτερο γκολ στο 79′ με τον Ζίνι αλλά ο Λοντίγκιν απέκρουσε το πλασέ.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Νίκολιτς έριξε στο ματς και τους Γκρούγιτς και Καλοσκάμη που έκαναν το ντεμπούτο τους, με τους Ζίνι και Κοϊτά να πλησιάζουν ξανά στο 0-2 αλλά ο Λοντίγκιν είπε και πάλι «όχι» και κράτησε στο παιχνίδι τον Λεβαδειακό, ο οποίος στο 89′ πήγε για την ισοφάριση με τον Βέρμπιτς αλλά ο Στρακόσα απέκρουσε.

Τρίτη νίκη, επομένως, σε τρεις αγωνιστικές για την ΑΕΚ.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Αμπού Χάνα, Βήχος, Τσιμπόλα (74′ Μπάλτσι), Κωστή, Τσόκαϊ, Παλάσιος (88′ Πεντρόσο), Λαγιούς (58′ Βέρμπιτς), Όζμπολτ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν (63′ Ζίνι), Πινέδα, Ελίασον (81′ Γκρούγιτς), Μάνταλος (74′ Λιούμπιτσιτς), Κουτέσα (63′ Κοϊτά), Γιόβιτς (81′ Καλοσκάμης).