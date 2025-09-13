Μια πολύ τρυφερή και ευαισθητοποιημένη γυναίκα μαρτυρά το προφίλ της Μαρίσσας Λεμού σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε χρόνο στα γενέθλιά της ζητούσε από τους φίλους της να κάνουν δωρεές σε κλινικές και ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ η ίδια ήταν ενθουσιασμένη για την παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», που εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία αλλά και την παραγωγή. «Γεια σας! Το όνομά μου είναι Μαρίσσα Λεμού, είμαι μια πολύ καλή ηθοποιός, φανταστική μπόουλερ και μου αρέσει να παίζω τένις», είχε γράψει στο εισαγωγικό σημείωμα του Facebook η Μαρίσσα Λεμού, κάτω από το όνομά της.

Η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λεμού ήταν παθιασμένη με το θέατρο, που είχε αρχίσει να υπηρετεί στο Λονδίνο μετά τις σπουδές που έκανε πάνω σε αυτό. Στην ανακοίνωση της παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» στις 20 Ιουλίου, κάτω ακριβώς από το όνομά της, αναφέρεται «η Juliet, παραγωγός και σκηνοθέτης, είναι η πιο όμορφη, ταλαντούχα και παθιασμένη με τις Τέχνες, Μαρίσσα Λεμού». Η Μαρίσσα Λεμού είναι 29 ετών και κατάγεται από την Ελλάδα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο, σπούδασε μουσικό θέατρο στη Νέα Υόρκη, στην Ακαδημία Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης για ένα χρόνο και στη συνέχεια φοίτησε στο Λύκειο της Νέας Υόρκης για τρία χρόνια. Η Μαρίσσα επέστρεψε στο Λονδίνο το 2018 και έκτοτε φοίτησε στο Central School of Speech and Drama, στο RADA, στο LAMDA καθώς και στο London School of Drama Arts. Στον ελεύθερό της χρόνο, της αρέσει να παίζει τένις, να κάνει παρέα με φίλους και να πηγαίνει στο μπόουλινγκ. Η Μαρίσσα θα ήθελε να ευχαριστήσει τη γιαγιά της και τους φίλους της που πάντα πίστευαν σε αυτήν και κυνηγούσαν μαζί της τα όνειρά της.

Αναλαμβάνοντας την παραγωγή και τη σκηνοθεσία του «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», η Μαρίσσα Λεμού είχε πολλές φορές διαθέσει το διαμέρισμά της για να γίνουν εκεί οι απαραίτητες πρόβες πριν τη θεατρική παράσταση. Ένα σπίτι στο οποίο δεσπόζουν φωτογραφίες από τα αγαπημένα της πρόσωπα, την οικογένειά της και δικές της από την εποχή που η μητέρα της, Μπέσσυ Λεμού την κρατά προστατευτικά στην αγκαλιά της.

Στο σπίτι της Μαρίσσας Λεμού όπου έγιναν οι πρόβες της θεατρικής παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» δεσπόζουν φωτογραφίες της οικογενειας της

Ιδιαίτερα τρυφερή ήταν η ανάρτηση που είχε κάνει στις 18 Ιουνίου του 2017 προς τον πατέρα της, Διαμαντή Λεμού, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα που είναι αφιερωμένη στον πατέρα. Σε μια φωτογραφία που ο Έλληνας εφοπλιστής κρατά τρυφερά την κόρη του, σε έναν από τους περιπάτους τους, η ίδια μεταξύ άλλων αναφέρει από κάτω «Χαρούμενη Ημέρα του Πατέρα στον καλύτερο μπαμπά του κόσμου, σ’ αγαπώ πάρα πολύ… εγώ και τα αγόρια (αναφερόμενη στα δύο αδέλφια της) σε αγαπάμε τόσο πολύ και ευχόμαστε να έχεις μια εκπληκτική μέρα. Με πολύ αγάπη για τώρα και για πάντα η κόρη σου Μαρίσσα».

Κάθε χρόνο στα γενέθλιά της, έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που είχε, αν και κατά τη διάρκεια αυτού, η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λεμού ζητούσε από τους φίλους της να κάνουν δωρεές σε ιδρύματα και νοσοκομεία του Λονδίνου: «Για τα φετινά μου γενέθλια, ζητώ δωρεές στο Παιδιατρικό Ερευνητικό Νοσοκομείο St. Jude. Έχω επιλέξει αυτό το φιλανθρωπικό ίδρυμα επειδή η αποστολή του σημαίνει πολλά για μένα και ελπίζω ότι θα εξετάσετε το ενδεχόμενο να συνεισφέρετε με κάποιο τρόπο γιορτάζοντας μαζί μου τα γενέθλιά μου». Σε άλλη πάλι παλαιότερη ανάρτησή της αναφέρει: «Για τα φετινά μου γενέθλια, ζητώ δωρεές για το Νοσοκομείο Great Ormond Street και στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα για Παιδιά… Κάθε μικρή βοήθεια θα με βοηθήσει να πετύχω το στόχο μου!»

Φέτος, στις 11 Ιουνίου, γιόρτασε τα γενέθλιά της και στην ανάρτησή της είχε γράψει: «Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου, τα 30ά μου γενέθλια!».