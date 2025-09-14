Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω facebook συνεχάρη την Εθνική ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση της 3η θέσης στο Eurobasket.

Αναλυτικά η ανάρτησή του.

Ύστερα από 16 χρόνια, η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του EuroBasket! Με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες και το προπονητικό team για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας. Νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ψηλά η γαλανόλευκη!