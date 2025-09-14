Το περιεχόμενο της πρώτης του εκπομπής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram ο Γιώργος Λιάγκας. Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1, λίγες ώρες πριν πει την πρώτη του “καλημέρα” στους τηλεθεατές για τη νέα σεζόν, αποκάλυψε το βράδυ της Κυριακής (14/9) κάποια από τα θέματα που θα φιλοξενήσει στην αυριανή πρεμιέρα.

“Στις 9 το πρωί ξεκινάει και το φετινό ταξίδι με πολύ κέφι, καλή διάθεση και πολλά αποκλειστικά. Για πρώτη φορά “σπάει” τη σιωπή της μέσα από τις φυλακές του Κορυδαλλού η Ειρήνη Μουρτζούκου σε μία συγκλονιστική συνέντευξη που μου παραχώρησε λέει πολλά πράγματα που θα συζητηθούν.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, αυτός ο υπεραθλητής, μιλάει για πρώτη φορά σε κάμερα στην ελληνική τηλεόραση και ξεκαθαρίζει εάν και πώς πρόκειται να παραμείνει στη χώρα μας.

Μας μιλάει -έτσι για το γούρι- αποκλειστικά η Ελένη Μενεγάκη. Η Γλυκερία στην πρώτη συνέντευξη σε εκπομπή, μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε με τις συναυλίες της στο Ισραήλ. Και πρώτος καλεσμένος: ο Πέτρος Κουσουλός.

Αυτά και πολλά άλλα. Σας περιμένω αύριο στις 9 το πρωί με τους παλιούς και τους νέους μου συνεργάτες, να σας τους συστήσω όλους μαζί. Καλή μας αρχή”, είπε στο σύντομο μήνυμά του ο Γιώργος Λιάγκας.