Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-1 σετ από τον Ζοάο Φονσέκα και η Βραζιλία έκανε το 3-1 στη σειρά των αναμετρήσεων με την Ελλάδα και πέρασε στους προκριματικούς του World Group του Davis Cup.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έπρεπε οπωσδήποτε να νικήσει ώστε να γίνει το 2-2 και να έχει ελπίδες πρόκρισης η Ελλάδα, τελικά όμως ηττήθηκε και έτσι ήρθε και ο αποκλεισμός για την ομάδα μας.

Ο Φονσέκα πήρε με 6-4 το πρώτο σετ, ο Τσιτσιπάς απάντησε με 6-3 για το 1-1, ο Βραζιλιάνος όμως με 7-5 στο τρίτο σετ έκανε το 2-1 και χάρισε τη νίκη με 3-1 στην ομάδα της χώρας του.

Τα σετ: 6-4, 3-6, 7-5