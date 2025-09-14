Σε έναν εκπληκτικό τελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες που ήταν αήττητες στο EuroBasket 2025, η Γερμανία νίκησε με 88-83 την Τουρκία και στέφθηκε για δεύτερη φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχοντας κατακτήσει και το Μουντομπάσκετ πριν δύο χρόνια.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι δύο ομάδες έδωσαν πολύ γρήγορο ρυθμό, με τους Τούρκους να προηγούνται με 13-2 και τους Γερμανούς να αντιδρούν, να πλησιάζουν και να προσπερνάνε, κλείνοντας στο +2 (24-22) την πρώτη περίοδο. Πρωταγωνιστές για τα «πάντσερ» σε αυτό το διάστημα ήταν οι Βάγκνερ και Μπόνγκα καθώς είχαν πετύχει τους 15 από τους 24 πόντους.

Όπως και να έχει, οι δύο ομάδες συνέχιζαν χέρι-χέρι στη δεύτερη περίοδο, μέχρι που ήρθαν οι 5 συνεχόμενοι πόντοι του Σενγκούν που έγραψε το 40-35 για την Τουρκία, η οποία ήταν στο +6 (46-40) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έχοντας σε μεγάλη μέρα και τον Όσμαν.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν παρέμενε μπροστά και στο τρίτο δεκάλεπτο, με τους Σενγκούν και Όσμαν να κάνουν μεγάλο παιχνίδι, οι Γερμανοί όμως παρέμεναν κοντά παίρνοντας πολύτιμες λύσεις από τον Μπόνγκα, ο οποίος έκανε πιθανότατα την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του. Έτσι, οι δύο ομάδες μπήκαν στο τελευταίο 10λεπτο με το σκορ στο 66-67.

Εκεί, στην τελευταία περίοδο, έγινε πραγματική μάχη μέχρι το τέλος, με την Τουρκία να είναι μπροστά με 81-79 και τον Τάις με τρίποντο να κάνει το 82-81 για τη Γερμανία και ενώ απέμεναν 109 δευτερόλεπτα για τη λήξη του τελικού. Ένας τελικός που ολοκληρώθηκε με τον Σρέντερ να πετυχαίνει δύο μεγάλα καλάθια για το 86-83 και να βάζει και δύο βολές στο τέλος, διαμορφώνοντας το 88-83, με το οποίο τα «πάντσερ» κατέκτησαν και το Eurobasket μετά το Μουντομπάσκετ.

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 40-46, 66-67, 88-83