Έλενα Ακρίτα: Αντί να ξεφορτωθούμε τους ανίκανους, διώχνουμε τους ικανούς

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Έλενα Ακρίτα τη μη ανανέωση της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, Στάθη Λιβαθινού, ασκώντας κριτική στην υπουργό Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά.

Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα στο Facebook:

«Αντί να ξεφορτωθούμε τους ανίκανους, διώχνουμε τους ικανούς. Δεν ανανεώνει το... υπουργείο Πολιτισμού την θητεία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Στάθη Λιβαθηνού. Ασχέτως που έκανε εξαιρετική δουλειά, ασχέτως που άφησε σημαντικό έργο πίσω του. Ο Λιβαθηνός δημιούργησε Σχολή Σκηνοθεσίας, έστησε το Μικρό Εθνικό και την πειραματική σκηνή. Έδωσε έμφαση στο θέατρο για παιδιά και νέους, έκανε παραστάσεις μέσα στις φυλακές με τους κρατούμενους (είδα έναν υπέροχο Σαίξπηρ στις φυλακές Κορυδαλλού). Σε συνεργασία με το κανάλι της Βουλής "ταξίδεψε" το θέατρο σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, σήμερα το Εθνικό είναι απολύτως προσβάσιμο για ΑΜΕΑ. Μπράβο στην κυρία Ζορμπά, keep up the good work ma’am και κανονίστε ο επόμενος να γκρεμίσει ό,τι χτίστηκε με τόσο κόπο».