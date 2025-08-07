Δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν απόψε το βράδυ στην Εύβοια. Η πρώτη δόνηση, μεγέθους 3,2 Ρίχτερ, καταγράφηκε στις 22:16, με το επίκεντρό της να εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του Αλιβερίου. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 5 χιλιόμετρα.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 22:22, ακολούθησε και δεύτερη δόνηση, μεγέθους 2,8 Ρίχτερ. Αυτή τη φορά, το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά του Αλιβερίου, με το εστιακό βάθος να παραμένει επίσης στα 5 χιλιόμετρα.