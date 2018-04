Όπλα, μαχαιροπίρουνα μέχρι χέλια και κροκόδειλοι κατασχέθηκαν στα τελωνεία

Πλήθος προϊόντων κατέσχεσε πέρσι η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Στα τελωνεία βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, όπλα, χρήματα, χέλια και... κροκόδειλοι!

Οι κατασχέσεις αφορούν:

Kαπνικά προϊόντα

Το Γ' Τελωνείο Πειραιά κατέσχεσε συνολικά 51.280.000 τεμάχια τσιγάρα.

Το Α' Τελωνείο Θεσσαλονίκης κατέσχεσε συνολικά 47.877.600 τεμάχια τσιγάρα.

Το Τελωνείο Ηγουμενίτσας κατέσχεσε 7.496.400 τεμάχια τσιγάρα.

Το συνολικό ύψος των διαφυγόντων φόρων και δασμών για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ανέρχεται στο ποσό των 81.835.712,60 ευρώ.

Είδη citis

(Η σύμβαση CITES -Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora- αφορά το Διεθνές Εμπόριο των Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που Κινδυνεύουν με Εξαφάνισ)

Η ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία κατέσχεσε, από αποθήκη ευρωπαϊκής επιχείρησης στο Κορωπί, ποσότητα 400 κιλών γόνων χελιών του είδους Anguilla Anguilla.

Το Τελωνείο Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» κατέσχεσε ποσότητα 160 κιλών γόνου χελιών του είδους Anguilla Anguilla.

Το Τελωνείο Ρόδου κατέσχεσε 5 κροκόδειλους του είδους CAYMAN, σε ξύλινο κιβώτιο, προερχόμενο από την Ολλανδία.

Το Τελωνείο Κήπων κατέσχεσε 25 κιλά αυγά οξυρύγχου στην έξοδο προς Τουρκία.

Διαμάντια και κοσμήματα

Το Τελωνείο Ρόδου κατέσχεσε από επιβάτη προερχόμενο από την Τουρκία 580 διαμάντια και 58 πολύτιμα κοσμήματα.

Είδη πολιτιστικής κληρονομιάς

Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το Τελωνείο Κακαβιάς στις αποσκευές Αλβανού χειρόγραφο Κοράνι, πιθανώς του 18-19ου αιώνα, που εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου 3028/2002 περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παραποιημένα προϊόντα

Κατασχέθηκαν από το Γ' Τελωνείο Πειραιά 119.520 μαχαιροπήρουνα.

Κατασχέθηκαν από το Α΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης 573.820 παιχνίδια.

Κατασχέθηκαν από το Γ' Τελωνείο Πειραιά 109.200 εσώρουχα.

Κατασχέθηκαν από το Τελωνείο Αεροδρομίου Αθηνών 54.300 στεροειδή (απαγορευμένα) φάρμακα.

Κατασχέθηκαν από το Τελωνείο Σερρών 2,31 τόνοι καφέ και 908 συσκευασίες πακεταρίσματος.

Κατασχέθηκαν από την ΕΛ.Υ.Τ Αττικής 31.044 τεμάχια παραποιημένων καλλυντικών.

Ρευστά διαθέσιμα

Εντοπίστηκαν 261 υποθέσεις μη δήλωσης ρευστών διαθεσίμων, δεσμεύτηκαν 8.258.143,74 ευρώ και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.122.137,60 ευρώ. Από τις υποθέσεις αυτές κυριότερες είναι οι εξής:

Στις 25/8/2017 εντοπίστηκε από το Τελωνείο Ευζώνων Ουκρανός υπήκοος με 147.660 ευρώ.

Στις 28/102017 εντοπίστηκε από το Τελωνείο του Αεροδρομίου Αθηνών Έλληνας υπήκοος που μετέφερε 137.500 δολάρια σε χρήματα και επιταγές.

Στις 26/92017 εντοπίστηκε από το Τελωνείο του Αεροδρομίου Αθηνών Λιβανέζος υπήκοος με χρήματα κι επιταγές ύψους 399.006 δολαρίων.

Στις 8/5/2017 εντοπίστηκε από το Τελωνείο του Αεροδρομίου Αθηνών Ρώσος υπήκοος που μετέφερε αδήλωτο ποσό ύψους 399.000 ευρώ.

Στο Τελωνείο «Ελ. Βενιζέλος» δεσμεύτηκαν, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, 127.000 και 137.500 δολάρια από τις ΗΠΑ.

Πετρελαιοειδή προϊόντα

Κατασχέθηκαν από το Τελωνείο Σερρών 32.665 λίτρα μίγματος ελαφρών λαδιών και αιθανόλης.

Κατασχέθηκαν από το Τελωνείο ΔΤΕΣ Πειραιά 78.000 λίτρα μίγματος πετρελαιοειδών.

Κατασχέθηκαν από την Κ.Ο.Ε. Ηγουμενίτσας, με τη συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας, 30.000 λίτρα λιπαντικών.

Κατασχέθηκαν από την ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής 25.000 λίτρα πρόσθετα καυσίμων.

Όπλα και πυρομαχικά

Το Τελωνείο Κήπων κατέσχεσε 37 σφαίρες και έναν γεμιστήρα.

Ναρκωτικά

Το Τελωνείο Κακκαβιάς κατέσχεσε έναν τόνο και 147 κιλά ινδικής κάνναβης, σε φορτηγό με προορισμό από την Αλβανία προς την Ελλάδα.

Αλκοολούχα προϊόντα