Η επιχειρηματίας που απορρίπτει τη φιλανθρωπία και προτείνει μια άλλη λύση

Είναι αδύνατη η εξάλειψη της παγκόσμιας φτώχειας; Μια επιχειρηματίας και ακτιβίστρια υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας δεν έχουν έλλειψη ταλέντων, αλλά άρνηση ευκαιριών και προτείνει τη λύση για τον περιορισμό της φτώχειας στην Ελλάδα.

Γράφει η Ελεάνα Κηπουρού

Η Leila Janah, ακτιβίστρια και CEO των Samasource και LXMI, δύο εταιριών με αποστολή να περιορίσουν την παγκόσμια φτώχεια συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας, μιλάει στο newsbeast.gr για την παραδοσιακή φιλανθρωπία με αφορμή τη συμμετοχή της στο Delphi Economic Forum.

- Γιατί πιστεύετε ότι η δουλειά είναι η καλύτερη λύση για τον τερματισμό της παγκόσμιας φτώχειας;

Πολλοί επιμένουν ότι η εξάλειψη της φτώχειας είναι αδύνατη. Ίσως αυτό ήταν κάποτε αλήθεια, αλλά χάρη στην τεχνολογία, δεν είναι πια. Ωστόσο, η παραδοσιακή φιλανθρωπία δεν είναι η απάντηση. Η λύση βρίσκεται στο να δώσεις στους ανθρώπους οικονομική ανεξαρτησία μέσω της εργασίας.

Η δουλειά σημαίνει ανεξαρτησία, είναι ο θρίαμβος του σώματος και του νου σε όσα δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Η εργασία ξεπερνά κάθε άλλο ζήτημα, αλλάζοντας την εξισορρόπηση εξουσίας και δίνοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τους πόρους τους.

Γνωρίζουμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τι μας κάνει ευτυχισμένους. Δίνοντας αξιοπρεπή, σταθερή και δίκαιη εργασία προσφέρεις στους φτωχότερους ανθρώπους στον πλανήτη μια ευκαιρία στην ευτυχία. Δίνοντας δουλειά προσφέρεις στους ανθρώπους την ελευθερία να επιλέξουν πώς να αναπτύξουν τις δικές τους κοινότητες. Δίνοντας δουλειά προσφέρεις άπειρες δυνατότητες.

- Τι σας ενέπνευσε να δημιουργήσετε τη Samasource και τη LXMI;

Η ιδέα προέκυψε το 2005 στο πάτωμα ενός τηλεφωνικού κέντρου στη μέση της Βομβάης. Ήμουν είκοσι τριών ετών και η εμπειρία μου από διάφορες ΜΚΟ και ακόμη και από την Παγκόσμια Τράπεζα με είχαν απογοητεύσει από τους περιορισμούς των στρατηγικών εξωτερικής βοήθειας και του παραδοσιακού κινήματος κατά της φτώχειας.

Συνειδητοποίησα ότι, γενικά, οι οργανώσεις βοήθειας είχαν σχεδιάσει τα προγράμματά τους για να βοηθήσουν τους, βασικά άπορους καταναλωτές. Σκέφτηκα τι θα συνέβαινε εάν, αντίθετα, αναγνωρίζαμε τις δυνατότητες αυτών των λαών ως παραγωγών; Τι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε εάν προσπαθούσαμε να εντρυφήσουμε στο τεράστιο δυναμικό των 4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που βρίσκονταν στη βάση της οικονομικής πυραμίδας;

Μέσα από τις εμπειρίες και τις σπουδές μου γνώριζα ότι οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας δεν έχουν έλλειψη ταλέντων αλλά μάλλον άρνηση ευκαιριών και η περιέργειά μου με οδήγησε να διερευνήσω πώς οι κοινωνικές επιπτώσεις και η οικονομική ανάπτυξη μπορούν να συνδεθούν.

- Σε τι είδους θέσεις απασχολούνται;

Η Samasource πρακτικά προσλαμβάνει άτομα που βρίσκονται στη βάση της οικονομικής πυραμίδας για να απασχοληθούν σε ψηφιακές εργασίες.

Σήμερα, οι εργαζόμενοι της Samasource κάνουν tag σε εικόνες για τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων εικόνων στον κόσμο, αντιγράφουν διαλέξεις σε βίντεο για μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια και ψηφιοποιούν χειρόγραφα αρχεία από εθνικά αρχεία, ολοκληρώνοντας μια σειρά εργασιών αξίας εκατομμυρίων δολαρίων σε συμβόλαια με περισσότερες από εβδομήντα πέντε εταιρείες, όπως η Walmart και το eBay.

Οι εταιρείες προσλαμβάνουν άτομα για δημιουργία περιεχομένου ή αναθεώρηση περιεχομένου, καθώς και άλλες ξεχωριστές εργασίες που μπορούν να γίνουν με κάποια εκπαίδευση και απαιτούν υψηλό επίπεδο ποιότητας. Μεγάλο μέρος της επεξεργασίας δεδομένων που προέρχεται από το Silicon Valley είναι αποτέλεσμα μιας νέας τεχνολογίας που χρησιμοποιεί αλγόριθμους μηχανικής μάθησης.

Οι άνθρωποι πρέπει να διδάξουν στους υπολογιστές να οδηγούν για παράδειγμα τα αυτοκίνητα. Αυτή είναι μια νέα δουλειά που δεν υπήρχε πριν και η Samasource παρέχει τα δεδομένα. Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια σε ανθρώπους που ο κόσμος είχε διαγράψει, μέσω μισθωτής εργασίας.

- Τι πρέπει να γίνει για να εξελιχθεί το εργατικό δυναμικό;

Το εργατικό δυναμικό θα εξελίσσεται καθώς ενσωματώνουμε περαιτέρω επιχειρηματικές στρατηγικές μεγιστοποίησης κέρδους με κοινωνική συνείδηση. Υπάρχει τεράστιο, αναξιοποίητο δυναμικό για εργασία από τις περιθωριοποιημένες κοινότητες.

Δισεκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στο χαμηλότερο άκρο του οικονομικού φάσματος έχουν εργασιακή ηθική και δεξιότητες που απαιτούνται για να κάνουν καλή δουλειά, ωστόσο δεν έχουν την ευκαιρία να το κάνουν. Δίνοντάς τους την ευκαιρία και τη σωστή εκπαίδευση, αυτοί οι άνθρωποι αποδεικνύουν το ψεύδος της σημερινής προκατειλημμένης υπόθεσης ότι οι φτωχοί άνθρωποι είναι ανίκανοι να προσαρμοστούν και να είναι χρήσιμοι στη νέα ψηφιακή οικονομία.

- Τι θα συμβουλεύατε κάποιον που θέλει να κάνει τη διαφορά στη φτώχεια που αντιμετωπίζει η Ελλάδα;

Η λύση έγκειται στο να ξεκλειδώσεις το ανεκμετάλλευτο ανθρώπινο δυναμικό, που απαιτεί την επανεξέταση του ρόλου των επιχειρήσεων και της φιλανθρωπίας στην κοινωνία.

Το μέλλον της οικονομικής ανάπτυξης έγκειται όχι στη μεμονωμένη βελτιστοποίηση για προσωπικό όφελος, αλλά στην ενσωμάτωση κερδοφόρων επιχειρήσεων και κοινωνικών επιπτώσεων. Η οικονομική ανάπτυξη δεν θα κυριαρχεί με αποκλειστικές παραδοσιακές επιχειρήσεις, όπως ακριβώς η φτώχεια δεν θα λυθεί μόνο μέσω φιλανθρωπίας. Οι τεράστιες αλλαγές στην αγορά εργασίας των τελευταίων δεκαετιών έχουν δημιουργήσει μια απαράμιλλη ευκαιρία για τους πρώην περιθωριοποιημένους ανθρώπους να συμμετάσχουν στην παγκόσμια οικονομία.

Μια νέα γενιά κοινωνικών επιχειρηματιών αξιοποιεί τις τεράστιες μεταβολές της πρόσβασης στο ευρυζωνικό διαδίκτυο και σε ισχυρά κοινωνικά και επαγγελματικά δίκτυα, προσπαθώντας να λύσει από τη βάση το πρόβλημα της φτώχειας και άλλων παγκόσμιων προβλημάτων.

Delphi Economic Forum

Στις 3 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν τα Digital Disruption Sessions, μια πρωτοβουλία ανοικτών συζητήσεων για το ρόλο των νέων τεχνολογιών στο μάρκετινγκ και την κοινωνία, στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum από τη VALUECOM, και υποδέχεται σημαντικούς εισηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να έρθει σε επαφή με τους guru της ψηφιακής εποχής.

Τα Digital Disruption Sessions περιλαμβάνουν 3 θεματικές ενότητες, στις οποίες πρωταγωνιστούν διεθνείς ομιλητές που πλαισιώνονται από πάνελ Ελλήνων ομιλητών. Στην ενότητα «Technology empowers the community / the new CSR: empowerment through training & education» ηγείται η Leila Janah.

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: digitaldisruptionsessions.gr. Περισσότερες πληροφορίες για το Digital Disruption Sessions, όπως και το πλήρες πρόγραμμα, θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: digitaldisruptionsessions.gr.