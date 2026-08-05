Συναγερμός σήμανε στη Σύμη, μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτη, έπειτα από επιχείρηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Η σορός παρελήφθη από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και αναμένεται να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι αρμόδιες αρχές πρόκειται να διερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.