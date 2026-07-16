Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κατασκηνώσεις ΑμεΑ 2026», το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Μέσω του προγράμματος, 63 άτομα με αναπηρία, τα οποία προέρχονται κατά προτεραιότητα από οικονομικά ευάλωτες οικογένειες και είναι κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν δωρεάν σε κατασκήνωση.

Η κατασκήνωση θα επιλεγεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι ωφελούμενοι θα πραγματοποιήσουν δεκαήμερες καλοκαιρινές διακοπές κατά το διάστημα από τις 31 Αυγούστου έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2026, ανάλογα με τις ημερομηνίες που θα οριστούν από την ανάδοχο κατασκήνωση.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται:

αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,

πιστοποιητικό αναπηρίας σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 67% από αρμόδια αρχή,

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος,

έντυπα Ε1 και Ε9 του έτους 2025 για το άτομο με αναπηρία και την οικογένειά του,

βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή αποδεικτικό πληρωμής λογαριασμού ΔΕΗ, ΕΥΑΘ ή άλλου παρόχου,

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση.

Η αίτηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και θα υποβάλλεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, στη Μοναστηρίου 53-55, στον 6ο όροφο, στο γραφείο 3.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες στα τηλέφωνα 2313 318904 και 2313 318945, από τις 08:00 έως τις 14:00, καθώς και στο 2310 819515 από τις 14:00 έως τις 21:00.