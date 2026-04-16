Ολοκληρώθηκε στις 13:30, στη Μυτιλήνη, το μαζικό συλλαλητήριο των κτηνοτρόφων της Λέσβου αλλά και εκπροσώπων φορέων και πολιτών, με αίτημα την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην τοπική οικονομία των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού.

Η διαδήλωση ξεκίνησε στις 11:00 από το κτίριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και μέσω του λιμανιού, το οποίο τελεί υπό κατάληψη, έφτασε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτικών συλλόγων, συνεταιρισμών, τυροκόμων, σφαγέων, αυτοδιοικητικών και βουλευτών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε γνωστή η αυριανή συνάτηση στην οποία τούς καλεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, με θέμα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

Η προοπτική της αυριανής συνάντησης ανακοινώθηκε στους συγκεντρωμένους ως νίκη τους και έληξε το συλλαλητήριο. Το επιβατικό λιμάνι της Μυτιλήνης σήμερα θα παραμείνει κλειστό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.