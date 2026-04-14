Συνεχίζεται και σήμερα η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, με την κίνηση να είναι αυξημένη σε τμήματα των εθνικών οδών.

Την ίδια στιγμή, στην Αθηνών – Κορίνθου η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη από τις ουρές της Δευτέρας του Πάσχα. Πάρα ταύτα, υπάρχουν καθυστερήσεις στα Ίσθμια, την Κινέτα, τα Μέγαρα, τα διόδια Ελευσίνας, καθώς και σε Ασπρόπυργο και Χαϊδάρι.

Στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών – Λαμίας υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια, ωστόσο καταγράφεται μποτιλιάρισμα στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, της Κηφισιάς και τις Μεταμόρφωσης, τόσο λόγω της επιστροφής όσο και δύο τροχαίων ατυχημάτων που σημειώθηκαν νωρίτερα.