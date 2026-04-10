Ο δήμος Χίου προχωρά κάθε χρόνο σε εκτεταμένες παρεμβάσεις προστασίας ενόψει του εθίμου του «ρουκετοπόλεμου», καλύπτοντας με συρματοπλέγματα τις εκκλησίες της Παναγίας Ερειθιανής και του Αγίου Μάρκου, καθώς και τις γύρω κατοικίες.

Στόχος είναι να περιοριστούν οι ζημιές και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων κατά τη διάρκεια του εθίμου.

Σε αναμονή της απόφασης των ρουκετατζήδων για τη διεξαγωγή ή μη του ρουκετοπόλεμου το βράδυ της Ανάστασης, ο δήμος έχει ήδη ολοκληρώσει την προετοιμασία, καλύπτοντας περίπου 35-40 κατοικίες στις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Ομηρούπολης, Θεόδωρο Παντελόγλου. Τα συρματοπλέγματα καλύπτουν τα κεραμίδια των σπιτιών, τις εξωτερικές τοιχοποιίες, τα παράθυρα και σε κάποιες περιπτώσεις ηλιακούς θερμοσίφωνες και τεπόζιτα που είναι εκτεθειμένα.

Ο Νίκος Φαφαλιός, μόνιμος κάτοικος Χίου, μίλησε στην κάμερα του Chiosphotos αναφέροντας ότι «ο δήμος κάνει προσπάθειες κάθε χρόνο ώστε να προστατευτούν τα σπίτια και να μειωθεί η επικινδυνότητα για πρόκληση ζημιών. Κάθε χρόνο έχουμε αρκετές ρουκέτες που πέφτουν στα σπίτια, αλλά με την κατάλληλη τοποθέτηση των συρματοπλεγμάτων το πρόβλημα μειώνεται. Μετά τον ρουκετοπόλεμο είναι το πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει επιτροπή από τον δήμο, η οποία να περνάει από κάθε θιγόμενο σπίτι και να ελέγχει αν υπάρχουν κάποιες ζημιές οι οποίες χρήζουν άμεσης επιδιόρθωσης».