Με αμείωτη ένταση και εικόνες πραγματικής «κοσμοπλημμύρας» κορυφώνεται η πασχαλινή έξοδος, καθώς δεκάδες χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν την Αττική, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο μεταφοράς για να φτάσουν στους προορισμούς τους ενόψει των εορτών.

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, αναμένεται το αποκορύφωμα της μετακίνησης, με περισσότερους από 20.000 ταξιδιώτες να επιλέγουν την ακτοπλοΐα για να φύγουν από την πρωτεύουσα μέσω των λιμανιών της Αττικής.

Από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη της Ακτής Τζελέπη, έχουν προγραμματιστεί συνολικά 16 δρομολόγια, με τον αριθμό των επιβατών να φτάνει τους 12.338.

Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται και στον Αργοσαρωνικό, όπου προβλέπεται η εκτέλεση 23 δρομολογίων επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων, ενώ θα πραγματοποιηθούν ακόμη 15 δρομολόγια με υδροπτέρυγα, καλύπτοντας τη ζήτηση για κοντινούς προορισμούς.

Στο λιμάνι της Ραφήνας η εικόνα είναι αντίστοιχα έντονη, με 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 5.690 ατόμων, ενώ έχουν προστεθεί και 4 επιπλέον δρομολόγια προς το Μαρμάρι.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στο Λαύριο, όπου έχουν δρομολογηθεί 9 αναχωρήσεις, με περίπου 2.200 επιβάτες να εγκαταλείπουν την Αττική.

Οι αρχές απευθύνουν αυστηρή σύσταση στους ταξιδιώτες να προσέρχονται εγκαίρως, τουλάχιστον μία ώρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση, λόγω της συμφόρησης στους περιμετρικούς δρόμους.

Πάνω από 84.000 αυτοκίνητα πέρασαν τα διόδια τη Μεγάλη Πέμπτη

Παράλληλα με την αυξημένη ακτοπλοϊκή κίνηση, σημαντική είναι και η έξοδος μέσω των εθνικών οδών, με οδηγούς να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων αναζητώντας διέξοδο προς την περιφέρεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, τη Μεγάλη Πέμπτη έως αργά το απόγευμα, από τα διόδια Ελευσίνας πέρασαν 47.930 οχήματα, ενώ από την Αθηνών-Λαμίας καταγράφηκαν 36.873 διελεύσεις, δηλαδή συνολικά 84.803 αυτοκίνητα.

Η φετινή έξοδος για το Πάσχα καταγράφεται ως μία από τις πιο μαζικές των τελευταίων ετών, με τα μέχρι τώρα δεδομένα να δείχνουν σαφή ανοδική τάση. Εκτιμάται ότι μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που θα έχουν εγκαταλείψει την Αττική ενδέχεται να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει τα επίπεδα προηγούμενων ετών, όταν είχαν καταγραφεί πάνω από 420.000 έξοδοι ΙΧ.

Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής αναμένεται να κινηθεί και το τελευταίο μεγάλο κύμα εκδρομέων προς την περιφέρεια.

Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι και την Μ. Παρασκευή, απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων από ώρα 06:00 έως 16:00, στην έξοδο.

Τη Δευτέρα 13 Απριλίου, από ώρα 12:00 έως 22:00 και την Τρίτη 14 Απριλίου 2026, από ώρα 11:00 έως 23:00, στην είσοδο.

Κοσμοσυρροή και στο ΚΤΕΛ Κηφισού

Ασφυκτική είναι η εικόνα και στον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων στον Κηφισό, όπου τα δρομολόγια καταγράφουν πληρότητα που αγγίζει το 100%, με πλήθος ταξιδιωτών να κατακλύζει τον χώρο.

Τα λεωφορεία αναχωρούν διαδοχικά, ενώ οι διοικήσεις των ΚΤΕΛ έχουν ενισχύσει τα προγράμματά τους με έκτακτα δρομολόγια, προκειμένου να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η φετινή έξοδος συνοδεύεται και από αυξημένο κόστος για τους ταξιδιώτες, καθώς τα εισιτήρια είναι ακριβότερα κατά περίπου 10% σε σχέση με πέρυσι, ενώ και η μετακίνηση με αυτοκίνητο επιβαρύνεται από την άνοδο στις τιμές των καυσίμων.