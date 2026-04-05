Από θαύμα σώθηκε τετραμελής οικογένεια με δύο μικρά κορίτσια που επέβαιναν σε τζιπ και “ανέβαιναν” την οδό Βορείου Ηπείρου στην Πάτρα.

Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα η οδηγός ενός μπλε Skoda παραβίασε στοπ στην οδό Σολωμού, πέρασε “κάθετα” τη Βορείου Ηπείρου και τίναξε το τζιπ στον αέρα!

Το τετρακίνητο ανετράπη αφού πρώτα έπεσε σε ένα άλλο σταθμευμένο όχημα.

Εγκλωβίστηκαν και τα 4 μέλη της οικογένειας, ευτυχώς όμως χωρίς να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια πυροσβεστών, ενώ η μητέρα και τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Έρευνες για τα αίτια διενεργεί η Τροχαία Πατρών.