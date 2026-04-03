Σε ισχύ έχει τεθεί ήδη το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, εν όψει του Πάσχα, όπως ανακοίνωσαν οι Εμπορικοί Σύλλογοι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά.

Όπως κάθε χρόνο, τα καταστήματα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξημένη αγοραστική κίνηση. Το ειδικό πρόγραμμα θα διαρκέσει έως και το Μεγάλο Σάββατο, 11 Απριλίου 2026.

Τι ισχύει για Μεγάλη Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τη Μεγάλη Παρασκευή τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα μπορούν να λειτουργήσουν από τη 13:00 και μετά. Παράλληλα, επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων μόνο μετά τη συγκεκριμένη ώρα.

Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποίησης του ωραρίου, εφόσον το αποφασίσει ο εκάστοτε Δήμος, κατόπιν αιτήματος του τοπικού εμπορικού συλλόγου, σε περιπτώσεις που το επιβάλλουν οι τοπικές συνθήκες.

Αντίθετα, η Δευτέρα του Πάσχα αποτελεί υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά σε όλη την επικράτεια.

Εορταστικό ωράριο καταστημάτων στην Αθήνα

Παρασκευή 3/4: 09:00 – 21:00

Σάββατο 4/4: 09:00 – 16:00

Κυριακή των Βαΐων 5/4: 11:00 – 16:00

Μεγάλη Δευτέρα 6/4: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Τρίτη 7/4: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Τετάρτη 8/4: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Πέμπτη 9/4: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Παρασκευή 10/4: 13:00 – 19:00

Μεγάλο Σάββατο 11/4: 09:00 – 15:00

Κυριακή του Πάσχα 12/4: ΚΛΕΙΣΤΑ

Δευτέρα του Πάσχα 13/4: ΚΛΕΙΣΤΑ

Εορταστικό ωράριο στη Θεσσαλονίκη

Παρασκευή 3/4: 10:00 – 21:00

Σάββατο 4/4: 10:00 – 18:00

Κυριακή των Βαΐων 5/4: 11:00 – 18:00

Μεγάλη Δευτέρα 6/4: 10:00 – 21:00

Μεγάλη Τρίτη 7/4: 10:00 – 21:00

Μεγάλη Τετάρτη 8/4: 10:00 – 21:00

Μεγάλη Πέμπτη 9/4: 10:00 – 21:00

Μεγάλη Παρασκευή 10/4: 13:00 – 19:00

Μεγάλο Σάββατο 11/4: 10:00 – 16:00

Κυριακή του Πάσχα 12/4: ΚΛΕΙΣΤΑ

Δευτέρα του Πάσχα 13/4: ΚΛΕΙΣΤΑ

Εορταστικό ωράριο στον Πειραιά