Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην επαρχιακή οδό Λαγκαδά–Σοχού, στο ύψος του Λοφίσκου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 19:30 δύο οχήματα που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις συγκρούστηκαν μετωπικά, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της μια γυναίκα περίπου 45 ετών, ενώ ένας άνδρας τραυματίστηκε.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, ενώ ο άνδρας, που σύμφωνα με πληροφορίες δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.