Ένα σημαντικό πρόβλημα έχει αναδειχθεί στην Ξάνθη, όπου η ΜΕΘ του νοσοκομείου της περιοχής δεν λειτουργεί καθώς δεν υπάρχουν γιατροί ώστε να καλύψουν τις θέσεις, όπως δηλώνει ο δήμαρχος Ξάνθης, Στράτος Κοντός.

Όπως ανέφερε ο ίδιος το πρωί της Τρίτης 31 Μαρτίου μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», το ζήτημα με τη ΜΕΘ υπάρχει εδώ και πέντε χρόνια με αποτέλεσμα «110.000 πολίτες που κατοικούν στον νομό να χρειάζεται να κάνουν διακομιδές τη στιγμή που θα χρειαστεί να μπουν σε μια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας».

«Θα σας δώσω ένα προσωπικό παράδειγμα: την προηγούμενη εβδομάδα ένα συγγενικό μου πρόσωπο χρειάστηκε να μπει σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, βρέθηκε κρεβάτι στη Δράμα. Πριν δύο εβδομάδες ένας άλλος συμπολίτης μας, που τον γνωρίζω επίσης προσωπικά, πέρασε το ίδιο αλλά στην Αλεξανδρούπολη. Να σκεφτείτε ότι αν δεν υπάρχει κάτι στην περιφέρεια, θα χρειαστεί να γίνει διακομιδή στη Θεσσαλονίκη».

«Είμαστε ο μοναδικός νομός της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης χωρίς Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η ΜΕΘ λειτουργούσε κανονικά μέχρι το 2021 και λόγω έλλειψης προσωπικού έκλεισε».

Στη συνέχεια, ο Στράτος Κοντός σημείωσε ότι «η τελευταία διοίκηση έκανε πολύ μεγάλες προσπάθειες για τη στελέχωση του νοσοκομείου έτσι ώστε να αρχίσουν κάποιες κλινικές τουλάχιστον να λειτουργούν, αλλά το κομμάτι της ΜΕΘ παραμένει ένα μεγάλο άλυτο ζήτημα. Παράλληλα, αν και γίνονται προσπάθειες και από το υπουργείο Υγείας για την αναβάθμιση του νοσοκομείου μας, το ζήτημα της ΜΕΘ παραμένει. Για να ανοίξει η ΜΕΘ χρειάζονται εντατικολόγοι».

«Εμείς σαν δήμος έχουμε θεσμοθετήσει και δίνουμε επίδομα στέγασης 300 ευρώ σε όσους γιατρούς έρχονται εκτός Ξάνθης και αναγκάζονται να νοικιάσουν για να μείνουν στην πόλη μας. Αντίστοιχα, το ίδιο πρόγραμμα “τρέχει” και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ωφελούμενους σε αυτό το κομμάτι», εξήγησε ο δήμαρχος Ξάνθης.