Μπορεί η νέα εβδομάδα να ξεκίνησε με ήπιο καιρό, ωστόσο από αύριο έρχεται σιγά σιγά και από τα δυτικά μια σημαντική αλλαγή του καιρού, καθώς θα οδηγηθούμε σε μια ισχυρή κακοκαιρία με έμφαση το διήμερο Τετάρτη – Πέμπτη.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, κάνει λόγο για διπλή κυκλογένεση στη Μεσόγειο και εξηγεί: «Η ατμοσφαιρική εξέλιξη των επόμενων ημερών δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία ενός οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο. Το στοιχείο που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή είναι η εντυπωσιακή κάθοδος πολύ ψυχρών αερίων μαζών από την Ευρώπη βαθιά προς τη βόρεια Αφρική, φτάνοντας έως τη νότια Αλγερία, στα όρια ακόμη και του Σαχέλ. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ασυνήθιστη μεταφορά ψύχους για την εποχή και για τα γεωγραφικά αυτά πλάτη.

Η εικόνα αποτυπώνεται καθαρά στις θερμοκρασιακές αποκλίσεις, όπου σε περιοχές της βόρειας Αφρικής οι τιμές προβλέπεται να βρεθούν ακόμα και 15 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Εκεί όπου συνήθως επικρατούν θερμοκρασίες κοντά στους 25 βαθμούς, ενδέχεται να καταγραφούν τιμές γύρω στους 10. Παράλληλα, στο επίπεδο των 500 hPa διακρίνεται η δημιουργία ενός ανώτερου χαμηλού εντός αυτής της ψυχρής λίμνης, το οποίο διαταράσσει έντονα την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και ευνοεί ακόμα και σπάνιες βροχοπτώσεις σε ερημικές περιοχές.

Αυτό ακριβώς το ψυχρό απόθεμα, καθώς θα μετατοπίζεται Α-ΒΑ από τη νότια Αλγερία προς τη Λιβύη, φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει τη γενεσιουργό αιτία για ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό, σαφώς πιο κρίσιμο για την περιοχή μας. Σε αντίθεση με το πρώτο σύστημα της κεντρικής Μεσογείου, αυτό το δεύτερο χαμηλό θα διαμορφωθεί πολύ κοντά στις ακτές της Αφρικής, σε περιβάλλον έντονων θερμοβαθμίδων και ισχυρής δυναμικής υποστήριξης από την ανώτερη ατμόσφαιρα. Εφόσον οργανωθεί επαρκώς, θα έχει τη δυνατότητα να κινηθεί προς τη χώρα μας, μεταφέροντας μεγάλο φορτίο υγρασίας και δημιουργώντας προϋποθέσεις για πιο επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Με άλλα λόγια, το πραγματικά ανησυχητικό σενάριο δεν είναι μόνο η αρχική κυκλογένεση στη δυτική ή κεντρική Μεσόγειο, αλλά η μεταγενέστερη ανατροφοδότηση του συστήματος πάνω από τη βόρεια Αφρική. Εκεί, η σπάνια εισβολή ψύχους σε συνδυασμό με τη δυναμική του ανώτερου χαμηλού μπορεί να οδηγήσει στη γέννηση ενός δεύτερου, πιο επικίνδυνου βαρομετρικού, το οποίο στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς την ανατολική Μεσόγειο και πολύ πιθανόν προς την Ελλάδα».

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου, Γιάννη Καλλιάνου, η Πρωταπριλιά αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα της τριήμερης κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τη χώρα μας από την ερχόμενη Τρίτη έως και την Πέμπτη. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από αργά το απόγευμα της Τρίτης με τη μορφή τοπικών βροχοπτώσεων και σταδιακά θα επεκταθούν στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και θα αρχίσουν να δυναμώνουν κυρίως προς τα βόρεια.

Η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς θα σημειωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν ακόμα και τα 10 μποφόρ.

Οι περιοχές που τα φαινόμενα πιθανώς σε τοπικό επίπεδο να παρουσιάσουν την ισχυρότερη ένταση, σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, θα είναι η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, η κεντρική και ανατολική Στερεά, η Αττική, η Εύβοια, οι Σποράδες, η ανατολική, νότια και δυτική Θεσσαλία, η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και το ανατολικό, βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική και οργανωμένη κακοκαιρία, η οποία ωστόσο εντάσσεται «στο πλαίσιο των φαινομένων που εκδηλώνονται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή της άνοιξης στη χώρα μας».