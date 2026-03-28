Με μία συγκινητική ανάρτηση η Φίνος Φιλμ λέει αντίο στη μεγάλη τραγουδίστρια του ελληνικού πενταγράμμου, Μαρινέλλα.

Η Φίνος Φιλμ αποχαιρέτησε με συγκίνηση τη Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Μέσα από ανάρτησή της στα social media, η Φίνος Φιλμ μοιράστηκε μία στιγμή από σκηνή που «έντυσε» μουσικά η σπουδαία ερμηνεύτρια με τη μοναδικότητα της φωνής της.

Το βίντεο με τη μεγάλη κυρία του ελληνικού πενταγράμμου συνόδευε μία λιτή λεζάντα που έγραφε: «Μαρινέλλα. Τα λόγια είναι περιττά».