Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ επιβεβαιώνει τη σταθερή του δέσμευση στην υποστήριξη του ελληνικού αθλητισμού, συμμετέχοντας ως Official Water Partner στο 22ο Final Four του Κυπέλλου Ανδρών και στο 22ο Final Four του Κυπέλλου Γυναικών που διοργανώθηκαν με επιτυχία από την Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος.

Η παρουσία του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ στa Final-4 των Kυπέλλων Handball αποτελεί μέρος της διαχρονικής στρατηγικής του να στηρίζει ενεργά τα αθλητικά δρώμενα της χώρας και ιδιαίτερα τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, προάγοντας αξίες όπως η ευγενής άμιλλα, το ευ αγωνιζεζσθαι και το ομαδικό πνεύμα.

Το 22ο Final Four του Κυπέλλου Ανδρών πραγματοποιήθηκε στις 8–9 Φεβρουαρίου 2026 στο Κλειστό Γυμναστήριο Καματερού, με τον Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή να κατακτά το τρόπαιο για 4η φορά, επικρατώντας της ΑΕΚ με 33–29.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 15–16 Μαρτίου 2026, στο Κλειστό Γυμναστήριο Κωστακιών Άρτας διεξήχη το 22ο Final Four του Κυπέλλου Γυναικών, με τον ΠΑΟΚ να πανηγυρίζει τον 8ο τίτλο του, κερδίζοντας της Αναγέννησης Άρτας με 26–18, παρουσία 1.000 θεατών, σε μια ξεχωριστή διοργάνωση που συνέπεσε με τη συμπλήρωση 40 χρόνων του θεσμού.

Η διπλή χορηγική παρουσία του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ στα Final-4 των Κυπέλλων Ανδρών και Γυναικών επιβεβαιώνει τον ουσιαστικό του ρόλο ως σταθερού αρωγού του ελληνικού αθλητισμού.