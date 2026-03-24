Η Ελλάδα αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό για τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, καθώς η έδρα της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας IMPACTS-EDIC εγκαθίσταται στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Παράλληλα, η χώρα ανέλαβε, έπειτα από ψηφοφορία, την προεδρία της συνέλευσης των συμμετεχόντων κρατών, με την Πολωνία και την Ουγγαρία να καταλαμβάνουν τις θέσεις των αντιπροέδρων.

Τα παραπάνω προκύπτουν από ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αφορμή την εναρκτήρια συνάντηση της κοινοπραξίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του υπουργείου. Στη συνάντηση συμμετείχαν περισσότεροι από 69 εκπρόσωποι από 13 χώρες, καθώς και στελέχη δημόσιων διοικήσεων, εμπειρογνώμονες ψηφιακής διακυβέρνησης και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόσο με φυσική παρουσία όσο και εξ αποστάσεως.

Η συνάντηση σηματοδότησε την επίσημη έναρξη των εργασιών της IMPACTS-EDIC (Innovative Massive Public Administration interConnected Transformation Services) και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ανάπτυξη νέας γενιάς διασυνοριακών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η κοινοπραξία συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής για την Ψηφιακή Δεκαετία 2030. Στόχος της είναι η ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών λύσεων για τη διασύνδεση των δημόσιων διοικήσεων των κρατών-μελών και η δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός της πρωτοβουλίας ανέρχεται σε περίπου 18 εκατ. ευρώ, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των δράσεων υπολογίζεται σε τέσσερα έτη.

Η IMPACTS-EDIC αποτελεί, όπως επισημαίνεται, μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ κρατών-μελών για τον σχεδιασμό, τη δοκιμή και την υλοποίηση διασυνοριακών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, αξιοποιώντας κοινές αρχιτεκτονικές, εργαλεία και υποδομές διαλειτουργικότητας.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής διασυνοριακών πληροφοριακών συστημάτων δημόσιας διοίκησης, πλατφόρμας ανάλυσης δεδομένων για τη δημόσια διοίκηση, εργαλείων συνδημιουργίας δημόσιων υπηρεσιών, ρυθμιστικού sandbox διαλειτουργικότητας για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών-μελών, καθώς και υποδομών ασφαλούς διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων.

Οι δράσεις αυτές αναμένεται να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, να μειώσουν τα διοικητικά εμπόδια στις διασυνοριακές υπηρεσίες και να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030, που προβλέπει την πλήρη ψηφιοποίηση βασικών δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η φιλοξενία της έδρας της κοινοπραξίας στην Ελλάδα αναδεικνύει τον ενεργό ρόλο της χώρας στον ευρωπαϊκό ψηφιακό μετασχηματισμό και ενισχύει τη συμμετοχή της στη διαμόρφωση των ψηφιακών υποδομών και πολιτικών της Ευρώπης, με στόχο τη δημιουργία δημόσιων υπηρεσιών χωρίς ψηφιακά σύνορα και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.