Να παραδειγματιστούμε από τη ζωή της Αγίας Φιλοθέης κάλεσε τους πιστούς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, αμέσως μετά τη δέηση που ανέπεμψε, όταν η λιτάνευση του ιερού σκηνώματος και της ιεράς εικόνας της Αγίας κατέφθασε έξω από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Νωρίτερα, το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών τέλεσε ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής, επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση των ιερών λειψάνων και της ιεράς εικόνας, με τη συνοδεία αγημάτων του Λιμενικού Σώματος και του Στρατού Ξηράς, της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων, κληρικών και πλήθους πιστών. Το ιερό λείψανο της Αγίας Φιλοθέης κόμισαν μοναχές από τις Ιερές Μονές Νταού Πεντέλης, Θεομήτορος και Αγίου Ιωάννου Καρέα, ενώ τελετάρχης ήταν ο προϊστάμενος του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού, πρωτοπρεσβύτερος Θωμάς Συνοδινός.

Δέηση τελέσθηκε έξω από το σπίτι της Αγίας Φιλοθέης και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος προσκύνησε τα ιερά λείψανα και ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα, πνευματική υγεία, καθαρή καρδιά και δύναμη, καθώς και διάθεση προσφοράς προς κάθε άνθρωπο, ξένο και οικείο. Τόνισε ότι αυτό που χαρακτηρίζει τη ζωή της Αγίας Φιλοθέης είναι η αγάπη προς όλους τους ανθρώπους, ένα ζωντανό παράδειγμα θυσιαστικής διακονίας και ανιδιοτελούς προσφοράς.

Στη δέηση παρέστησαν, επίσης, ο επίσκοπος Ταλαντίου Θεολόγος, γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης, ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, καθώς και κληρικοί και λαϊκοί συνεργάτες της Αρχιεπισκοπής.