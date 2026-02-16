Κλειστά είναι τα στόματα για την απίστευτη κακοποίηση ζώου στην Καρδίτσα, δηλαδή για θηλυκό κουτάβι τριών μηνών που βρέθηκε βιασμένο, με την υπόθεση να χαρακτηρίζεται ως μία από τις χειρότερες στην Ελλάδα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως είναι γνωστός ο δράστης, αλλά κανείς δεν δέχεται να μιλήσει, ενώ οι έρευνες φέρεται να έχουν παρατυπίες, παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις», το κουταβάκι ονομάστηκε Αγάπη και πλήθος κόσμου ζητά να το υιοθετήσει.

Όσον αφορά τα στοιχεία, έγινε λήψη DNA και δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενώ στη ζώνη με την οποία ήταν δεμένα τα πόδια του ζώου εντοπίστηκε συγκεκριμένο γενετικό υλικό.

Επίσης, κομμάτι από το μπλε σχοινί με το οποίο ήταν δεμένο το ζώο σε δέντρο, εντοπίστηκε σε παρακείμενο αγροτεμάχιο.

Συγκεκριμένα, βρέθηκε κομμάτι του σχοινιού σε δέντρα που βρίσκονται σε οικόπεδο, του οποίου ο ιδιοκτήτης φέρεται στο παρελθόν να έχει συγκρουστεί με φιλόζωους.

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1, το συγκεκριμένο άτομο είχε απειλήσει και ενοχλήσει φιλόζωους που τάιζαν τα ζώα στην περιοχή.

Επιπλέον, πλησίον του παραπάνω οικοπέδου που βρέθηκε το σχοινί, έχουν εντοπιστεί αρκετά νεκρά σκυλιά από φόλες.

Τι συμβαίνει με τις έρευνες

Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» ανέφερε ότι η αστυνομία μέχρι στιγμής εξετάζει τα δακτυλικά αποτυπώματα και το DNA που εντόπισε, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης βρίσκεται σε ακτίνα 500 μέτρων από το μέρος που βρέθηκε το σκυλί.

Άτομα από την περιοχή, όμως, υποστήριξαν ότι η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει κάνει κάποια ενέργεια, όπως αυτοψία ή να ψάξει μάρτυρες για τη συγκεκριμένη άγρια υπόθεση.

Επίσης, τα ίδια άτομα ισχυρίστηκαν ότι η γυναίκα που βρήκε το κουτάβι δεν ειδοποίησε πρώτα την αστυνομία, αλλά φιλόζωους, επειδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις αρχές, γιατί «δεν σπεύδουν σε τέτοια περιστατικά».