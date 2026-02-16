Στη μονοδρόμηση κεντρικών οδών, γύρω από το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, ετοιμάζεται να προχωρήσει ο δήμος Θεσσαλονίκης σε μία προσπάθεια να βελτιωθεί η ασφάλεια στις μετακινήσεις των πεζών και των ποδηλατών και παράλληλα να μειωθεί ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων.

Πρόκειται για την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αγ. Πάντων, Μπαλόγλου, Πλ. Γαλοπούλου και Μαργαροπούλου, με την υπηρεσία Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης να έχει ήδη εκπονήσει τη σχετική κυκλοφοριακή μελέτη κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Ιανουάριο του 2026.

Οι απαραίτητες ρυθμίσεις, που αναμένεται να πάρουν το επόμενο διάστημα το «πράσινο φως» από το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης, αποσκοπούν στη διευθέτηση της κίνησης και της στάθμευσης, στη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας για μια περιοχή η οποία γειτνιάζει με σχολικό συγκρότημα, πάρκο, παιδική χαρά και τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, όπου μετά την έναρξη λειτουργίας του Μετρό παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερη επιβατική κίνηση, αλλά και στην εξασφάλιση βέλτιστων συνθηκών κυκλοφορίας των ποδηλάτων.

Επίσης, στόχο έχουν τη μείωση των ατυχημάτων, καθώς η σαφής κατεύθυνση ροής ελαχιστοποιεί τις εμπλοκές μεταξύ των οχημάτων και τους επικίνδυνους ελιγμούς, τη βελτίωση της ορατότητας και της πρόσβασης για τους οδηγούς, τους πεζούς και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, ιδιαίτερα σε διασταυρώσεις και σημεία περιορισμένης ορατότητας και στον περιορισμό της άσκοπης διέλευσης οχημάτων μέσα από τοπικούς δρόμους, συμβάλλοντας στη μείωση θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή.

Όπως σημειώνεται στην ίδια μελέτη, από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν θα μειωθούν οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, ενώ έχουν ληφθεί υπόψη και διατηρούνται οι υφιστάμενες δεσμεύσεις (είσοδοι/έξοδοι, ειδικές θέσεις στάθμευσης) γύρω από το ΝΣΣ.

Ειδικότερα, αναμένεται να μονοδρομηθεί τμήμα της οδού Πλ. Γαλοπούλου (από την οδό Διδ. Βασ. Παπαθανασίου έως την οδό Μαργαροπούλου με κατεύθυνση τη Μαργαροπούλου), τμήμα της οδού Σπ. Χατζητσίρου (από την οδό Μαργαροπούλου έως την οδό Διδ. Βασ. Παπαθανασίου με κατεύθυνση τη Διδ. Βασ. Παπαθανασίου), η οδός Βερατίου (από την οδό Μπαλόγλου έως την οδό Μαργαροπούλου με κατεύθυνση τη Μαργαροπούλου), η οδός Ηλία Μηνιάτη (από την οδό Μαργαροπούλου έως την οδό Στ. Ρεγκούκου με κατεύθυνση τη Στ. Ρεγκούκου), η οδός Χρυσολωρά Εμμανουήλ (από την οδό Στ. Ρεγκούκου έως την οδό Μαργαροπούλου με κατεύθυνση τη Μαργαροπούλου), η οδός Κοντζέ (από την οδό Μαργαροπούλου έως την οδό Στ. Ρεγκούκου με κατεύθυνση τη Στ. Ρεγκούκου).

«Στο πλαίσιο της ιδιαίτερης φροντίδας για τη Β’ Δημοτική Κοινότητα, που επί πολλά χρόνια έμεινε ξεχασμένη, ερχόμαστε ως δημοτική αρχή να πάρουμε αποφάσεις σ’ ένα χρόνιο αίτημα της περιοχής. Στόχος η ασφάλεια των κατοίκων, των πεζών και όσων αγαπούν το ποδήλατο και ταυτόχρονα ο περιορισμός των ατυχημάτων, η μείωση του θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης.

Για τη διευκόλυνση των οδηγών σε θέματα προτεραιότητας θα μπουν και οι απαραίτητες πινακίδες «Stop». Το συμβούλιο της Β’ Δημοτικής Κοινότητας έχει γνωμοδοτήσει θετικά για τις παραπάνω αλλαγές, ενώ ομόφωνα ψηφίστηκε και από τη Δημοτική Επιτροπή. Το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης για την οριστική εισήγηση, ενώ απαιτείται έγκριση και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

Σημειώνεται πως και ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρις Μπίλλιας, είχε δηλώσει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως μετά την έναρξη λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης μπαίνουν στο κέντρο της πόλης λιγότερα αυτοκίνητα από τα δυτικά, σε σχέση με τα ανατολικά, καθώς γύρω από το ΝΣΣ υπάρχουν περισσότεροι ελεύθεροι χώροι στάθμευσης. Συνεπώς, η κίνηση «συγκρατείται» στην περιοχή, με τους οδηγούς να αναζητούν κάποιο πάρκινγκ στους γύρω δρόμους ώστε να αφήσουν τα οχήματά τους.