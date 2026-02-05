Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη 5/2 η κίνηση σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου. Προβλήματα παρατηρούνται στην Αττική Οδό σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό ενώ μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας.

Αναλυτικότερα, κίνηση καταγράφεται στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος), στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών στο ρεύμα εισόδου, στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη – έξοδος), στην Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών – είσοδος).

Η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο διεξάγεται με δυσκολία με την κατάσταση να είναι πολύ δύσκολη από το ύψος της Λένορμαν έως και τη Φιλαδέλφεια.

Αλλά και στο κέντρο η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη καθώς οι περισσότεροι δρόμοι είναι «κόκκινοι»..

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

