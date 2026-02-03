Την πρόθεση του δήμου Μεσολογγίου να χορηγεί μηνιαίο επίδομα ύψους 500 ευρώ σε κάθε γιατρό που θα επιλέξει να εργαστεί στο νοσοκομείο της πόλης, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Μεσολογγίου.

Η πρωτοβουλία αφορά όλους τους γιατρούς που θα επιλέξουν το νοσοκομείο Μεσολογγίου και έχει ως στόχο την ενίσχυση της στελέχωσής του, σε μια περίοδο που οι ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας παραμένουν έντονες, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δημάρχου, το επίδομα θα καταβάλλεται από τον Δήμο σε μηνιαία βάση, ως κίνητρο προσέλκυσης ιατρικού προσωπικού, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του νοσοκομείου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής.

Σήμερα, ο δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, μιλώντας στον Alpha, είπε πως «η κοινωνία θα έπρεπε να δίνει πιο ισχυρά κίνητρα».

Σημειώνεται πως ο μισθός ενός γιατρού ξεκινάει από 1.350 ευρώ το πρώτο έτος και αυξάνεται ανάλογα με τα πτυχία, τις εφημερίες και τις βαθμίδες.

Επιπλέον και ο δήμος Κύθνου, με επικεφαλής τον δήμαρχο Σταμάτη Γαρδέρη, δίνει περαιτέρω κίνητρα για την προσέλκυση και διατήρηση κατοίκων, ειδικότερα επαγγελματιών υγείας.

Ο δήμαρχος διευκρίνισε, στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», ότι τα μηνιαία επιδόματα των 1.000 ευρώ σε παιδίατρο-παθολόγο (από 500 ευρώ που ήταν αρχικά για αγροτικούς ιατρούς) δεν προέρχονται από ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά από τον προϋπολογισμό του δήμου και την κρατική επιχορήγηση.

«Τα συγκεκριμένα χρήματα που δίδονται είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου και δεν αφορούν κανένα πρόγραμμα. Από τα κονδύλια του δήμου είναι αυτά τα χρήματα, και από την επιχορήγηση που παίρνουμε από το κράτος, από το υπουργείο Εσωτερικών όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση που μας δίνει το, το Υπουργείο. Δεν αφορά επιδόματα, ούτε κάποια χρηματοδότηση ευρωπαϊκή. Είναι χρήματα που θα μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε ένα έργο, ένα δρόμο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά προτιμούμε να τα διαθέτουμε προς αυτή την κατεύθυνση», είπε.

Και εξήγησε: «Εμείς εδώ και χρόνια ανήκουμε στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, έχουμε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και ένα Αγροτικό Ιατρείο που βρίσκεται στο άλλο χωριό. Στελεχωνόμαστε με τρεις αγροτικούς ιατρούς. Εάν είναι ιδανικές οι συνθήκες και φεύγοντας ο ένας, υπάρχει ο επόμενος, έχει εκπαιδευτεί για να έρθει να καλύψει τη θέση, ιδανικά έχουμε τρεις αγροτικούς. Εδώ και χρόνια δίνουμε επίδομα και στους αγροτικούς ιατρούς, 500 ευρώ μηνιαίως, αλλά και στον οδηγό του ασθενοφόρου, το οποίο είναι ένα παιδί από το νησί. Με μία απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε ότι τα διαθέτουμε και τα καταθέτουμε στους λογαριασμούς τους. Εφόσον το ποσό αυτό εγκρίνεται από την Αποκεντρωμένη ότι μπορεί να διατεθεί γι’ αυτό το σκοπό. Είναι αφορολόγητα».