Κηφισός! Ώρα αιχμής. Δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα πάνω στις γέφυρες ή και κάτω από αυτές. Μια συνεχής κίνηση με τους οδηγούς να νοιάζονται απλά να φθάσουν γρήγορα στον προορισμό τους. Τόσο πολύ που δεν παρατηρούν τους αθέατους ανθρώπους που ζουν κάτω από τις γέφυρες. Εκεί βρέθηκε η κάμερα του Newsbeast.

Άνθρωποι που σε δύσκολες καιρικές συνθήκες ζουν κάτω από τις κολόνες που στηρίζουν και ανυψώνουν τις γέφυρες του ποταμιού και δέχονται την πίεση τόνων κάθε στιγμή. Στη σκιά αυτών των κολόνων ζουν «αόρατοι» άνθρωποι που δίπλα τους περνάνε χιλιάδες συμπολιτών τους, αλλά κανείς δεν τους δίνει την παραμικρή σημασία. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που ζουν κάτω από τις γέφυρες, μέσα στο κρύο και στην υγρασία με κύριο συναίσθημα τον φόβο. Το Newsbeast τους εντόπισε και με κάποιους απ’ αυτούς συνομίλησε.

Απέναντι από τα ΚΤΕΛ

«Κοιμάμαι στην άλλη άκρη, κάτω από τη γέφυρα. Φοβάμαι και κρυώνω πολύ, όμως δεν έχω κάπου αλλού να πάω», λέει ο άντρας που συναντήσαμε κάτω από τη γέφυρα του Κηφισού ακριβώς απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Στην ερώτησή μας αν τον έχουν ενοχλήσει και τον έχουν κλέψει απαντά καταφατικά. Τον ρωτάμε ποιοι, δεν λέει τίποτα και αποφεύγει να μας κοιτάξει. Ήταν τυλιγμένος με μια κουβέρτα και προσπαθούσε να ζεσταθεί. Ένας «αόρατος» άνθρωπος μπροστά από χιλιάδες ζευγάρια μάτια που δεν τον βλέπουν ή κάνουν ότι δεν τον βλέπουν.

Στη Λενορμάν προς Δυρραχίου

Λίγα μέτρα πιο κάτω από την εκκλησία της Παναγίτσας, εκεί που ξεκινά η είσοδος προς τη Δυρραχίου στα Σεπόλια, ένας άντρας λίγο μεγαλύτερος από τα 40 έχει στήσει τη δική του γωνία. Κουρνιάζει στην κουβέρτα του, στο σημείο όπου κάνει κλίση η γέφυρα λίγα μέτρα πιο κάτω από τα φωτεινά μπλε LED που φωτίζουν το μήκος της γέφυρας από την εξωτερική πλευρά. Ένα καρότσι, ένα στρώμα, μερικά ρούχα και η κουβέρτα του είναι όλη του η περιουσία.

Στο Ρουφ

Ένας άντρας κάτω από τη γέφυρα που ζει εκεί ψάχνει στα σκουπίδια να βρει κάτι να φάει. Δεν φαίνεται από τους οδηγούς, καθώς βρίσκεται στο σημείο όπου είναι λίγα μέτρα πιο κάτω από το παλιό εργοστάσιο επίπλων.

Στην Πέτρου Ράλλη και Κηφισού

Ένας καταυλισμός Ρομά έχει στηθεί κάτω από τη γέφυρα του Κηφισού στο ύψος της Πέτρου Ράλλη. Ο φακός του Newsbeast τους «συλλαμβάνει» την ώρα που ανάβουν φωτιά. Λίγο πιο δίπλα έχουν στήσει τις σκηνές τους και έχουν ανεβάσει πάνω στο ψηλό πεζοδρόμιο τα αυτοκίνητά τους. Σύμφωνα με όσα λένε περίοικοι, οι Ρομά στήνουν εκεί τις σκηνές τους κάθε φορά που ο καιρός είναι άστατος και υπάρχουν πολλές και έντονες βροχοπτώσεις.

Στην Καβάλας πάνω από τις γραμμές

Πάνω από τις γραμμές του τρένου, εκεί που «κατεβαίνει» η γέφυρα της Καβάλας, έχουν στήσει Ρομά τις σκηνές τους. Πάντα τον χειμώνα, τέτοια περίοδο, κάνουν την εμφάνισή τους εκεί, σύμφωνα με όσα μας είπαν κάτοικοι της περιοχής.

Ένας χρόνος (σχεδόν) από την τραγωδία

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Απρίλιο τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε ένα κορίτσι 12 ετών στου Ρέντη, όταν παρασύρθηκε λίγο πριν από τις δύο τα ξημερώματα στη συμβολή της λεωφόρου Θηβών με την οδό Καναπιτσέρη από Ι.Χ. που οδηγούσε 21χρονος.

Το όχημα βγήκε από την πορεία του και χτύπησε το κορίτσι, που εκσφενδονίστηκε σε τσιμεντένια κολόνα. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας», αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν δεν τα κατάφεραν. Αυτό το κορίτσι έμενε με την οικογένειά του κάτω από τη γέφυρα της Πέτρου Ράλλη στη συμβολή με τη Θηβών. Σήμερα υπάρχει το καντηλάκι του εκεί, που βυθίζει στη θλίψη όσους περνούν από αυτό το σημείο.