Οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν 12:55, ξημερώματα Τετάρτης 21.1.26 και η θερμοκρασία με το ζόρι φθάνει τους πέντε βαθμούς Κελσίου. Η πόλη έχει πέσει για ύπνο, δουλεύουν μόνο τα φανάρια, ενώ κάποια ερωτευμένα ζευγάρια χαίρονται το κρύο κάτω από τον αστροφορεμένο ουρανό. Τα θέατρα έχουν σχολάσει και ήδη τα μικρά μπαράκια γύρω από αυτά αρχίζουν να μαζεύουν ποτήρια και καρέκλες. Είναι ένα βράδυ για να κάτσει κανείς στο σπίτι.

Όμως πίσω από αυτή τη θαλπωρή ζουν ανάμεσα σε χαρτόκουτα και κουβέρτες οι άστεγοι των Αθηνών. Άνθρωποι που κοιμούνται σε πεζοδρόμια, κεφαλόσκαλα παλιών πολυκατοικιών και σε παγκάκια.

Μια από τις πιο κρύες νύχτες του χειμώνα οι άστεγοι ατενίζουν τον αττικό ουρανό πριν κλείσουν τα μάτια τους από κάποια γωνιά της Πανεπιστημίου, της Ιπποκράτους, της Σταδίου. Δεν είναι μόνο αυτοί που ζουν στο κέντρο της πόλης, αλλά και σε γειτονιές όπως το Περιστέρι και το Αιγάλεω. Η κάμερα του Newsbeast κατέγραψε ανθρώπους να μην κοιμούνται, έκθετοι και όχι σε καθεστώς ασφάλειας και ζεστασιάς.

Πανεπιστημίου και Αμερικής

Σε μια από τις πολυσύχναστες διασταυρώσεις της Αθήνας, στην Αμερικής και Πανεπιστημίου, ένας άντρας ξαπλωμένος παίζει με το κινητό του αμέριμνος λίγο πριν κοιμηθεί. Κάποια στιγμή περνά μια γυναίκα, η οποία τον κοιτάζει και στη συνέχεια απομακρύνεται.

Στην Ιπποκράτους και στην Ακαδημίας

Η κάμερα του Newsbeast στην Ιπποκράτους συνάντησε δύο ανθρώπους που είχαν στήσει τα αυτοσχέδια κρεβάτια τους στο πεζοδρόμιο. Μια γυναίκα έξω από ένα βιβλιοπωλείο είχε «παραδοθεί» στην αγκαλιά του Μορφέα και δεν κατάλαβε την παρουσία μας. Πέντε έξι μέτρα πιο κάτω, ένας άντρας είχε στήσει το δικό του σπιτικό χρησιμοποιώντας χαρτόκουτα. Διακρίναμε το σκουφάκι του από το κεφάλι του, όπως ήταν καθισμένος προσπαθώντας να προφυλαχθεί από το κρύο.

Σταδίου

Ακριβώς απέναντι από την πλατεία Κλαυθμώνος, στη Σταδίου, ένας άντρας για να προφυλαχθεί από τις καιρικές συνθήκες και το τσουχτερό κρύο, αρχίζει να φέρνει πιο κοντά του τα χαρτόκουτα για να περιορίσει τις ψυχρές αέριες μάζες να περάσουν πάνω του. Εκεί είναι χρόνια, στην ίδια γωνιά, κάθε βράδυ, κάθε μέρα.

Στην Παλαιά Βουλή

Διασχίζοντας τη Σταδίου από την Ομόνοια προς το Σύνταγμα, λίγο πριν από την Παλαιά Βουλή, στα σκαλοπάτια ενός κτιρίου μένει ένας άστεγος. Ακόμα και την ώρα που δεν είναι εκεί, στα σκαλοπάτια βρίσκονται οι κουβέρτες του και τα λιγοστά υπάρχοντα, για να υπενθυμίζουν στους περαστικούς την παρουσία του.

Άστεγοι και στις γειτονιές

Η άστεγη της πιάτσας των ταξί

Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στο Περιστέρι, στην πιάτσα των ταξί, στο παγκάκι κοιμάται μια γυναίκα. Έχει τυλιχθεί με την κουβέρτα της και κοιμάται μέσα σε αυτή. Είναι χρόνια σε αυτό το σημείο. Ακόμη και την πιο κρύα νύχτα του χειμώνα όπως ήταν αυτή πριν από λίγες ώρες.

Στο Αιγάλεω

Κάτω από τα ΤΕΙ Αθηνών, στην πλατεία Εδέσσης, υπάρχει ένας άνδρας μεταξύ 50-60 χρονών ο οποίος ζει εκεί. Όταν δεν είναι εκεί, αφήνει τα λιγοστά υπάρχοντά του στα τρία παγκάκια του πάρκου. Μια κουβέρτα στο ένα, μια σακούλα στο άλλο μεγάλη και στο τρίτο αγαπημένα του αντικείμενα. Όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στη φωτογραφία του Newsbeast.

Οι αόρατοι… συμπολίτες μας

Η τελευταία καταγραφή των αστέγων στον Δήμο της Αθήνας έγινε στις 20 Οκτωβρίου του 2025, ενώ η προηγούμενη είχε γίνει το 2018.

Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, το χρονικό διάστημα είναι μεγάλο και δεν υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα που να εξηγούν τις μεταβλητές που επηρεάζουν την αύξηση του φαινομένου της αστεγίας στην πρωτεύουσα (αλλά και σε άλλες πόλεις, όπως είναι ο Πειραιάς, το Περιστέρι κ.α.).

Οι καταγεγραμμένοι αριθμοί, μόνο στα όρια του Δήμου Αθηναίων, δείχνουν τους άστεγους που ζουν σήμερα στην πόλη να είναι γύρω στα 1.000 άτομα. Μια μικρή «πόλη μέσα στην πόλη», με τους δικούς της ρόλους και τους δικούς της κανόνες.