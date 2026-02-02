Μπαράζ σεισμικών δονήσεων σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας, κοντά στην πόλη των Καλαβρύτων, με τη μεγαλύτερα να έχει μέγεθος 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός των 3,6 Ρίχτερ είχε επίκεντρο 10 χιλιόμετρα, βόρεια, βορειοδυτικά των Καλαβρύτων, αλλά έγινε αισθητός και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας.

Στη συνέχεια ακολούθησαν δέκα μικρότεροι σεισμοί, μέσα σε διάστημα μισής ώρας.

Το Newsbeast παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσει για όλα τα νεότερα.

Σεισμός στην Ελλάδα και στον κόσμο: Ενημερωθείτε άμεσα για όλα όσα συμβαίνουν.