Η τοιχογραφία της «Μαρίας Κάλλας» στην οδό Αριστομένους της Καλαμάτας αναδείχθηκε ως η καλύτερη στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities.

Το έργο που κοσμεί μια 7όροφη πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης, φέρει την υπογραφή του εικαστικού Κλεομένη Κωστόπουλου, ο οποίος ανέλαβε την υλοποίησή του έπειτα από πρόσκληση του Δήμου Καλαμάτας. Κι όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στο Facebook, η διάκριση, αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και στήριξης.

Στην ανάρτησή του, ο Κλεομένης Κωστόπουλος αναφέρει:

«WOW

Η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για το 2025 η «Καλαμάτα»!

Από έναν μικρό δρόμο της πόλης, στην κορυφή του κόσμου

Τελικά τα καταφέραμε, δώσαμε φωνή σε έναν τοίχο και ακούστηκε παντού.

Ευχαριστώ το Street Art Cities για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.

Ένα μεγάλο, ζεστό ευχαριστώ σε όλους όσους ψήφισαν, μοιράστηκαν, μίλησαν για το έργο μου. Αυτή η διάκριση είναι συλλογική.

Να ευχαριστήσω από καρδιάς για άλλη μία φορά τον εξαιρετικό αντιδήμαρχο Καλαμάτας Vassilis Papaefstathiou, την αγαπημένη φίλη Margaret Crossing, τον Nasos Makios για την πολύτιμη βοήθειά τους.

Το Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, την οικογένεια Kalamata Papadimitriou και την εταιρεία Vechro που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του project.

Συνεχίζω με την ίδια τόλμη, πίστη και όραμα για έναν δημόσιο χώρο που θα μας αφορά όλους. Για έναν σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό που θα αξίζει να αγαπάμε και να μοιραζόμαστε.

Ψηλά το κεφάλι!! »