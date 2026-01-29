Συγκινητικές στιγμές διαδραματίστηκαν στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, όπου τελέστηκε τρισάγιο προτού να αναχωρήσουν οι σοροί των επτά θυμάτων του φρικτού τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Το τρισάγιο τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο της Τιμισοάρα και της Μητρόπολης του Μπανάτ, Ιοάν Σελεζάν στην επίσημη αίθουσα αναμονής στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα.

Μετά τη λήξη της τελετής, τα φέρετρα με τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, μεταφέρθηκαν στο μεταγωγικό C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο λίγο πριν τις 4.30 απογειώθηκε από τη Ρουμανία για το ταξίδι 2-2,5 ωρών μέχρι τη Θεσσαλονίκη.