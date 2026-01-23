

Έντονη αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Παρασκευής 23/01 σε αμαξοστοιχία του Προαστιακού σς περιοχή της Πάτρας, μετά από καταγγελίες ότι άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο κορίτσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου tempo24.news και οι δύο επέβαιναν στον ίδιο συρμό και κοντά στο Καστελλόκαμπο, ο μεσήλικας προέβη σε διάφορες ασελγείς χειρονομίες και προτάσεις παρουσία μάλιστα δεκάδων επιβατών, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών, σε βάρος του σχηματίστηκε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.