Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών.

Η σημερινή ημέρα είναι η τρίτη και τελευταία ημέρα της εφαρμογής των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί εδώ και ημέρες και δεν σχετίζονται με την κακοκαιρία.

Σε ποιο σημείο του Κηφισού γίνονται τα έργα

Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις αφορούν το τμήμα του Κηφισού:

από τη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με την Αναγεννήσεως έως τη συμβολή της Αναγεννήσεως με την οδό Αχαρνών.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, και συγκεκριμένα στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του συγκεκριμένου τμήματος.

Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 07:00 το πρωί και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15:00 το μεσημέρι.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, η κυκλοφορία διεξάγεται με περιορισμούς, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες αιχμής.