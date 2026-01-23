Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Παρασκευή 23/1 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να σημειώνονται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, ο Κηφισός παρουσιάζει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι το Αιγάλεω, ενώ την ίδια στιγμή αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Μποτιλιάρισμα παράλληλα σημειώνεται στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στη Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από 10 έως 15 λεπτά από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.

