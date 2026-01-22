Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους της Αττικής καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, ήρθησαν όλες οι εκτροπές κυκλοφορίας που είχαν εφαρμοστεί λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων.
Εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε η χθεσινή έντονη κακοκαιρία στους δρόμους της Αττικής, η Τροχαία να προχώρησε στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Πιο συγκεκριμένα εκτροπές κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκαν:
- Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.
- Στην παραλιακή ανώνυμη οδό στον Ωρωπό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου-Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους.
- Στην οδό Ανοίξεως από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Αθήνα.
- Στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας στην περιοχή της Νέας Μάκρης.