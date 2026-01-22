Χάος επικρατεί από νωρίς σήμερα, Πέμπτη 22/1 στους δρόμους της Αττικής όπου η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη και η ταλαιπωρία για τους οδηγούς αναμένεται έντονη.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό (και στα δύο ρεύματα), στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Κατεχάκη αλλά επίσης και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις:

προς Ελευσίνα 5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

