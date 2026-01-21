Τέλος δίνουν προσωρινά στις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες των Τρικάλων, καθώς αποφάσισαν την αποχώρησή τους από το μπλόκο και την επιστροφή τους στα χωριά τους.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της σημερινής γενικής συνέλευσης, με την αποχώρηση να προγραμματίζεται για τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου.

Οι αγρότες είχαν στήσει το μπλόκο στα διόδια του Λόγγου στον Ε65, τονίζοντας πως «μέσα από τις συσκέψεις μας και τις γενικές μας συνελεύσεις θα αποφασίσουμε με ποιες άλλες μορφές θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας».