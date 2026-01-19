Πτώση Ι.Χ. επιβατικού οχήματος σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε1 του λιμένα Πειραιά από αδιευκρίνιστη αιτία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η οδηγός και μοναδική επιβαίνουσα του οχήματος ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της, με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ).

Η γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο για ιατρικές εξετάσεις, χωρίς, να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για σοβαρό τραυματισμό.

Το Ι.Χ. ανελκύστηκε στη συνέχεια στη στεριά με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος. Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις λιμενικές αρχές, ενώ δεν αναφέρθηκε κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα ή ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής.