Ιδιαίτερο χαιρετισμό απηύθυναν οι Ναυτικοί Δόκιμοι στη φρεγάτα «Κίμων», την πρώτη ελληνική Belharra, την ώρα που κατευθυνόταν προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Οι σπουδαστές της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων παρατάχθηκαν στον προαύλιο χώρο της Σχολής και απέδωσαν τιμές στο νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού, αναφωνώντας «Ζήτω το Έθνος» και «Ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό».

«Το μέλλον ενός ισχυρού Πολεμικού Ναυτικού. ⚓🇬🇷» ήταν η λεζάντα του βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στο Instagram.

«Όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μια αίσθηση ανάτασης για την έλευση του “Κίμωνα” και την επίσημη ένταξή του στο Πολεμικό Ναυτικό. Θα σταθώ στο ότι είναι ένας ακόμη κρίκος στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και ως προς τα μέσα και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε η αποτρεπτική μας δύναμη να μην αμφισβητείται από κανέναν. Η χώρα μας να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας. Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης είναι να παραδώσουμε μια πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παραλάβαμε και σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.