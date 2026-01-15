Νέες έρευνες ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης στα Χανιά για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.

Ταυτόχρονα, μία νέα πληροφορία, που αφορά ένα τηλεφώνημα, έρχεται να δώσει μία αχτίδα ελπίδας, για την τύχη του αγνοούμενου γιατρού που εξαφανίστηκε παραμονές Χριστουγέννων.

Στις έρευνες συμμετέχει κλιμάκιο της βραβευμένης εθελοντικής ομάδας διάσωσης Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ).

Ο Πρόεδρος της ομάδας Ο.Φ.Α.Κ.Θ, Χρήστος Ράμος καλεσμένος στο Κρήτη Σήμερα ανέφερε πως σήμερα δέχτηκαν τηλεφώνημα, στο οποίο ένας άνδρας φέρεται να είδε τον 33χρονο γιατρό στις 17 Δεκεμβρίου να κάνει αγορές σε περίπτερο με μετρητά. Όπως λέει ο κ. Ράμος αυτό δίνει ελπίδες ότι ο 33χρονος γιατρός έχει χρήματα πάνω του ώστε να φάει και να πιει νερό.

Tα μέλη του ΟΦΚΑΘ έφτασαν από τη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη ειδικά για τον σκοπό αυτό. Νωρίς το πρωί της Πέμπτης έφτασαν στην Κρήτη και ενσωματώθηκαν άμεσα στην ομάδα τα εκπαιδευμένα σκυλιά και οι διασώστες – χειριστές τους της ΚΥΟΝ OSFRISIS.

Οι έρευνες ξεκίνησαν με το πρώτο φως της ημέρας με επίκεντρο τον Φρε Αποκορώνου όπου και εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 33χρονου γιατρού. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι εθελοντές διασώστες ερευνούν εξονυχιστικά εγκαταλελειμμένα σπίτια της περιοχής, πηγάδια ακόμα και πισίνες.

Το κλιμάκιο της ΟΦΚΑΘ είναι εξοπλισμένο με drones, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες και άλλο σύγχρονο εξοπλισμό.

Ο 33χρονος ειδικευόμενος γιατρός, ο οποίος εργαζόταν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο στο Ηράκλειο, έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του, λέγοντας πως θα πάει μια βόλτα και δεν επέστρεψε ποτέ.

Την επόμενη ημέρα δεν εμφανίστηκε στην εργασία του, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία των συναδέλφων και της οικογένειάς του, ενώ το κινητό του τηλέφωνο παρέμενε κλειστό. Καθοριστικό στοιχείο στην υπόθεση αποτέλεσε ο εντοπισμός του αυτοκινήτου του στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων και συγκεκριμένα κοντά στο χωριό Φρες χωρίς τον ίδιο.