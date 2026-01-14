Είστε έτοιμοι για ένα διαδραστικό, όμορφο ταξίδι στον κόσμο των αισθήσεων; Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ) «Με Άλλα Μάτια» διοργανώνει την εκδήλωση «Δείπνο στο Σκοτάδι» που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 20:30, στο Κρητικό Κέντρο Αόρη (Λεωφόρος Κηφισού 40, Αθήνα).

Το «Δείπνο στο Σκοτάδι» αποτελεί μια μοναδική βιωματική εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Ξυπνά και οξύνει τις αισθήσεις, πλην της όρασης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την κατανόηση της καθημερινότητας μιας μεγάλης μερίδας ανθρώπων με οπτική βλάβη.

Καλείστε να δειπνήσετε στο απόλυτο σκοτάδι, αφήνοντας για λίγο στην άκρη την όρασή σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εμπιστευτείτε τα άτομα που έχουν εκπαιδευτεί να σερβίρουν και να σας καθοδηγήσουν, να σας μυήσουν σε ένα διαφορετικό δείπνο μακριά από κάθε πηγή φωτός.

Μετά το δείπνο ανάβουν τα φώτα, ακολουθεί live μουσικό πρόγραμμα και στη ζεστή ατμόσφαιρα που δημιουργείται, γίνεται ανταλλαγή εντυπώσεων από αυτή τη μοναδική βιωματική εμπειρία.

Μέχρι σήμερα, τη διοργάνωση έχουν απολαύσει πάνω από 3.600 άτομα ανά την Ελλάδα, σε 21 «Δείπνα στο Σκοτάδι».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στο «Δείπνο στο Σκοτάδι»:

Τηρούνται προδιαγραφές στα πρότυπα των ευρωπαϊκών «Dinner in The Dark».

Λαμβάνονται εκ των προτέρων όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τηρούνται τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτόκολλα.

Το σέρβις πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένους τυφλούς και βλέποντες εθελοντές.

Η συμμετοχή σας στο δείπνο περιλαμβάνει πλήρες μενού, κρασί και αναψυκτικά.

Το μενού είναι έκπληξη εφόσον πρώτα έχουμε ενημερωθεί για τυχόν διατροφικές σας προτιμήσεις και ιδιαιτερότητες.

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα πάνε στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», για την αναπηρία, την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη στα σχολεία.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα στο Δωρεάν Σχολικό Πρόγραμμα για την Αναπηρία σε όλη την Ελλάδα | «Δες τη Ζωή Με Άλλα Μάτια»

Κόστος: 50€/άτομο

Δηλώσεις συμμετοχής έως τη Δευτέρα 19/01

Απαραίτητη κράτηση θέσης. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δηλώστε συμμετοχή:

[email protected]

210 2627385

Δείτε περισσότερα για το Δείπνο στο Σκοτάδι στην εταιρική ιστοσελίδα της εκδήλωσης: dinnerinthedark.gr