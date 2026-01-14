Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σε παράκαμψη της εθνικής οδού Θηβών–Λιβαδειάς, με αποτέλεσμα ένας 41χρονος άνδρας να χάσει τη ζωή του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν νταλίκα αναγκάστηκε να κινηθεί μέσω παράκαμψης λόγω εκτροπής της κυκλοφορίας εξαιτίας μπλόκων στον κεντρικό άξονα.

Κατά την πορεία, το φορτηγό συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ. επιβατικό όχημα, καθώς –όπως αναφέρεται– ο δρόμος ήταν στενός και δεν επαρκούσε για τη διέλευση τόσο μεγάλου οχήματος με ρυμουλκό. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο οδηγός του Ι.Χ..

Ο άλλος οδηγός συνελήφθη, ενώ σύμφωνα με το permissos.gr θα διενεργηθούν οι σχετικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή ουσίες.

Σημειώνεται ότι, στο σημείο δεν υπήρχε επαρκής φωτισμός, γεγονός που φέρεται να συνέβαλε στις συνθήκες του δυστυχήματος.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.