Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Σωμάτων έτους 2026:

α. Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Γεωγραφικού Λοΐσιου Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:49599

(2) Τεχνικού Γκότση Ευσταθίου του Αναστασίου ΑΜ:51334

(3) Τεχνικού Κωνσταντόπουλου Αποστόλου του Νικολάου ΑΜ:51335

(4) Υλικού Πολέμου Μαραγκοζίδη Θεοφίλου του Αναστασίου ΑΜ:51337

(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Nικήτα Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:51338

(6) Εφοδιασμού Μεταφορών Γεσουλά Βίκτωρα του Νικολάου ΑΜ:51339

(7) Υλικού Πολέμου Γαλάνη Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:51343

(8) Τεχνικού Μαδούρου Σπυρίδωνα του Παναγιώτη ΑΜ:51353

(9) Υγειονομικού Ιατρών Σαββίδη Ματθαίου του Σοφοκλή ΑΜ:47676

(10) Υγειονομικού Ιατρών Ζάγκα Ιωάννη του Χρήστου ΑΜ:47683

(11) Υγειονομικού Ιατρών Τούλιου Πέτρου του Σωτηρίου ΑΜ:48807

(12) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μοσχονά Σοφίας του Δημητρίου ΑΜ:47711

(13) Οικονομικού Ξυπολιτάκη Ευστρατίου του Εμμανουήλ ΑΜ:51031

β. Διατηρητέοι Συνταγματάρχες Σωμάτων:

(1) Γεωγραφικού Αναγνώστου Ευαγγέλου του Δημητρίου ΑΜ:50653

(2) Γεωγραφικού Χουρδάκη Κυριάκου του Γεωργίου ΑΜ:50730

(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Φραγκιάδου Παναγιώτας του Ηλία ΑΜ:51356

(4) Υλικού Πολέμου Αμπουλού Ιωάννη του Εμμανουήλ ΑΜ:51378

(5) Γεωγραφικού Γκότση Γεωργίου του Αναστασίου ΑΜ:51141

(6) Γεωγραφικού Παπαδόπουλου Ηρακλή του Μιχαήλ ΑΜ:51178

(7) Υγειονομικού Ιατρών Μπισμπινά Ηλία του Γεωργίου ΑΜ:48810

(8) Υγειονομικού Ιατρών Μέγα Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:48813

(9) Υγειονομικού Ιατρών Παππά Περικλή του Ελευθερίου ΑΜ:48821

(10) Υγειονομικού Ιατρών Κωτούλα Χριστοφόρου του Σωτηρίου ΑΜ:48953

(11) Υγειονομικού Ιατρών Κουτουλάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου ΑΜ:48956

(12) Υγειονομικού Ιατρών Αναγνωστάκη Ιωάννη του Χρήστου ΑΜ:48958

(13) Υγειονομικού Ιατρών Παπαχατζόπουλου Στεργίου του Ιωάννη ΑΜ:49351

(14) Υγειονομικού Ιατρών Λιάτσου Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:49359

(15) Υγειονομικού Ιατρών Πεχλιβανίδη ‘Ανθιμου του Νικολάου ΑΜ:49495

(16) Υγειονομικού Ιατρών Καραβίτη Γεωργίου του Μάρκου ΑΜ:49501

(17) Υγειονομικού Ιατρών Αθανασόπουλου Ηλία του Νικολάου ΑΜ:50003

(18) Υγειονομικού Ιατρών Αντωνιάδη Δημητρίου του Ιορδάνη ΑΜ:50005

(19) Υγειονομικού Ιατρών Ζαφειράκη Αθανασίου του Γεωργίου ΑΜ:50007

(20) Υγειονομικού Ιατρών Ζωγραφίδη Ανδρέα του Αλεξάνδρου ΑΜ:50011

(21) Υγειονομικού Ιατρών Γκουζή Κωνσταντίνου του Αθανασίου ΑΜ:50013

(22) Υγειονομικού Ιατρών Μίχου Θωμά του Κωνσταντίνου ΑΜ:50017

(23) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Οικονόμου Δημητρίου του Ηλία ΑΜ:50021

(24) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Κατσούλη Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:50054

(25) Υγειονομικού Ιατρών Μιχαλακέα Ηλία του Ιωάννη ΑΜ:50562

(26) Υγειονομικού Ιατρών Μήτσου Αριστοτέλη του Παναγιώτη ΑΜ:50563

(27) Υγειονομικού Ιατρών Κουκούτση Ηλία του Δημητρίου ΑΜ:50567

(28) Υγειονομικού Ιατρών Κατή Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:50574

(29) Υγειονομικού Ιατρών Παπαθανασίου Μιχαήλ του Βασιλείου ΑΜ:50577

(30) Υγειονομικού Ιατρών Λάμπρου Σταύρου του Δημητρίου ΑΜ:50579

(31) Υγειονομικού Ιατρών Βερίγου Κοσμά του Εμμανουήλ ΑΜ:50581

(32) Υγειονομικού Ιατρών Μουχασίρη Χρήστου του Ευαγγέλου ΑΜ:50582

(33) Υγειονομικού Ιατρών Φάκα Νικολάου του Φιλοκτήμωνα ΑΜ:50586

(34) Υγειονομικού Ιατρών Φωτιάδη Πέτρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:50607

(35) Υγειονομικού Ιατρών Περμεκερλή Αθανασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:50611

(36) Υγειονομικού Ιατρών Χουλιάρα Ελευθερίου του Στεφάνου ΑΜ:51038

(37) Υγειονομικού Ιατρών Αναστασιλάκη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:51050

(38) Υγειονομικού Ιατρών Παρδάλη Κωνσταντίνου του Χρήστου ΑΜ:51052

(39) Υγειονομικού Ιατρών Παπάζογλου Λεωνίδα του Αποστόλου ΑΜ:51057

(40) Υγειονομικού Ιατρών Λουκέρη Διονυσίου του Θεαγένη ΑΜ:51075

(41) Υγειονομικού Ιατρών Τζελέπη Βασιλείου του Ιωάννη ΑΜ:51078

(42) Υγειονομικού Ιατρών Μουγιάκου Θεοδώρου του Θωμά ΑΜ:51079

(43) Υγειονομικού Ιατρών Ασημομύτη Χρήστου του Μιχαήλ ΑΜ:51080

(44) Υγειονομικού Ιατρών Καλόγηρου Ανδρέα του Βασιλείου ΑΜ:51082

(45) Υγειονομικού Ιατρών Γεωργιάννου Δημητρίου του Αναστασίου ΑΜ:51088

(46) Υγειονομικού Ιατρών Νικολόπουλου Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ΑΜ:51089

(47) Υγειονομικού Ιατρών Λουκέρη Σπυρίδωνα του Θεαγένη ΑΜ:51090

(48) Υγειονομικού Ιατρών Κόνιαρη Γεωργίου του Θεοδώρου ΑΜ:51091

(49) Υγειονομικού Ιατρών Αγγέλη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:51093

(50) Υγειονομικού Ιατρών Παπαδόπουλου Αστερίου του Γρηγορίου ΑΜ:51094

(51) Υγειονομικού Ιατρών Μανδαλίδη Κρίτωνα-Αναστασίου του Χρήστου ΑΜ:51096

(52) Υγειονομικού Ιατρών Βότση Σεραφείμ του Ευριπίδη ΑΜ:51626

(53) Υγειονομικού Ιατρών Ζαγρή Θωμά του Οδυσσέα ΑΜ:51630

(54) Υγειονομικού Ιατρών Μουτζούρη Βασιλείου του Ευστρατίου ΑΜ:51639

(55) Υγειονομικού Ιατρών Τέντη Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51640

(56) Υγειονομικού Ιατρών Kούκη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:51645

(57) Υγειονομικού Ιατρών Ψάλλα Μιχαήλ του Γεωργίου ΑΜ:51648

(58) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Κατσιρμά Βασιλείου του Ευαγγέλου ΑΜ:51651

(59) Υγειονομικού Ιατρών Φιρινίδη Παύλου του Δημητρίου ΑΜ:51654

(60) Υγειονομικού Ιατρών Γριβέα Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:51659

(61) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Μελισσίδη Πέτρου του Αντωνίου ΑΜ:51660

(62) Υγειονομικού Ιατρών Γκουλιάμα Σωτηρίου του Κρίτωνα ΑΜ:51674

(63) Υγειονομικού Ιατρών Γκαναβία Λάμπρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51675

(64) Υγειονομικού Ιατρών Μελλίδη Χρήστου του Σταύρου ΑΜ:51677

(65) Υγειονομικού Ιατρών Χαλκιά Αντωνίου του Χρήστου ΑΜ:51718

(66) Υγειονομικού Ιατρών Αρσένογλου Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:51719

(67) Υγειονομικού Ιατρών Κουκάκη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:52250

(68) Υγειονομικού Ιατρών Βαδικόλια Χρυσάνθης του Μενελάου ΑΜ:52252

(69) Υγειονομικού Ιατρών Χαλεπλή Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:52254

(70) Υγειονομικού Ιατρών Γαληνού Ιωσήφ του Λουκά ΑΜ:52256

(71) Υγειονομικού Ιατρών Ζαρόγιαννου Αριστείδη του Περικλή ΑΜ:52259

(72) Υγειονομικού Ιατρών Καραμήτρου Ιωάννη του Αθανασίου ΑΜ:52260

(73) Υγειονομικού Ιατρών Παυλάτου Σπυρίδωνα του Γερασίμου ΑΜ:52262

(74) Υγειονομικού Ιατρών Τυλιγάδη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:52263

(75) Υγειονομικού Ιατρών Γκιομίση Αθηνάς του Ιωάννη ΑΜ:52264

(76) Υγειονομικού Ιατρών Κασελούρη Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου ΑΜ:52266

(77) Υγειονομικού Ιατρών Κάτσενου Σταμάτη του Ιωάννη ΑΜ:52267

(78) Υγειονομικού Ιατρών Στουραΐτη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:52268

(79) Υγειονομικού Ιατρών Ντάσιου Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:52274

(80) Υγειονομικού Ιατρών Ζορμπά Σωτηρίου του Βασιλείου ΑΜ:52275

(81) Υγειονομικού Ιατρών Διγόνη Πολυδώρου του Αλεξάνδρου ΑΜ:52276

(82) Υγειονομικού Ιατρών Νίκου Ευσταθίου του Δημητρίου ΑΜ:52309

(83) Υγειονομικού Ιατρών Βασιλόπουλου Χρήστου του Νικοθεοδώρου ΑΜ:52317

(84) Υγειονομικού Ιατρών Λαγουδιανάκη Εμμανουήλ του Ευσταθίου ΑΜ:52319

(85) Υγειονομικού Ιατρών Ψωμά Ευαγγέλου του Νικολάου ΑΜ:52333

(86) Υγειονομικού Ιατρών Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου του Θεοδώρου ΑΜ:52334

(87) Υγειονομικού Ιατρών Στεφανή Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:52336

(88) Υγειονομικού Ιατρών Φωτιάδη Παναγιώτη του Πολύβιου ΑΜ:52338

(89) Υγειονομικού Ιατρών Ελευθεριάδη Δημητρίου του Ελευθερίου ΑΜ:53088

(90) Υγειονομικού Ιατρών Τσακαλάκη Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:53089

(91) Υγειονομικού Ιατρών Παναγιώτου Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:53091

(92) Υγειονομικού Ιατρών Ζαγαρέλου Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:53093

(93) Υγειονομικού Ιατρών Τσιφουντούδη Ιωάννη του Πέτρου ΑΜ:53098

(94) Υγειονομικού Ιατρών Χατζηπαπά Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:53103

(95) Υγειονομικού Ιατρών Ρηγόπουλου Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:53106

(96) Υγειονομικού Ιατρών Κρίκη Ναπολέωντα του Νικολάου ΑΜ:53109

(97) Υγειονομικού Ιατρών Μιχαηλόπουλου Παύλου του Χριστοδούλου ΑΜ:53110

(98) Υγειονομικού Ιατρών Παπανικολόπουλου Κωνσταντίνου του Παναγιώτη ΑΜ:53607

(99) Υγειονομικού Ιατρών Χαλκείδη Ομήρου του Γεωργίου ΑΜ:53111

(100) Υγειονομικού Ιατρών Βουρβουλάκη Γεωργίου του Παναγιώτη ΑΜ:53112

(101) Υγειονομικού Ιατρών Γιαννακούρα Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:53113

(102) Υγειονομικού Ιατρών Κοπτόπουλου Στυλιανού του Γεωργίου ΑΜ:53114

(103) Υγειονομικού Ιατρών Χαλιάσου Νικολάου του Θωμά ΑΜ:53115

(104) Υγειονομικού Ιατρών Ευαγγελίδη Πασχάλη του Λαζάρου ΑΜ:53116

(105) Υγειονομικού Ιατρών Τσιάμπα Ευαγγέλου του Κωνσταντίνου ΑΜ:53118

(106) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Κωνσταντίνου Βασιλείου του Παναγιώτη ΑΜ:53605

(107) Υγειονομικού Ιατρών Τριανταφύλλου Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:53606

(108) Υγειονομικού Ιατρών Νεανίδη Κωνσταντίνου του Νικολάου ΑΜ:53608

(109) Υγειονομικού Ιατρών Τριανταφυλλίδη Στυλιανού του Γεωργίου ΑΜ:53609

(110) Υγειονομικού Ιατρών Στροφύλα Αλεξάνδρου του Ανδρέα ΑΜ:53610

(111) Υγειονομικού Ιατρών Μπιρπανάγου Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:53638

(112) Υγειονομικού Ιατρών Ιωαννίδη Κωνσταντίνου του Νικολάου ΑΜ:53611

(113) Υγειονομικού Ιατρών Λαφαζάνου Σπυρίδωνα του Αριστείδη ΑΜ:53614

(114) Υγειονομικού Ιατρών Ευαγγελίου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:53615

(115) Υγειονομικού Ιατρών Παπαδοπούλου Χρυσούλας του Νικολάου ΑΜ:51604

(116) Υγειονομικού Ιατρών Καρανίκα Ευαγγέλου του Περικλή ΑΜ:51661

(117) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Χαραλαμπάκη Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:50588

(118) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Τσιμπιρή Αθανασίου του Θεοδώρου ΑΜ:50627

(119) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Χαμαμτζόγλου Τρύφωνα του Νικολάου ΑΜ:51058

(120) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Μαγόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:51107

(121) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Τσέλκα Ορέστη του Ιωάννη ΑΜ:51689

(122) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Χατζημάρκου-Συμεωνίδη Μάρκου του Συμεών ΑΜ:51690

(123) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Σταυρούλη Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51735

(124) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Βαμβακίδη Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:50029

(125) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Μιχαηλίδη Ευστρατίου του Αποστόλου ΑΜ:51104

(126) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Μπασέα Διονυσίου του Παναγιώτη ΑΜ:52287

(127) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Τζιμοτούδη Νικολάου του Παναγιώτη ΑΜ:51685

(128) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Γκουμά Φιλίππου του Αθανασίου ΑΜ:51686

(129) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Χατζηγιαννάκη Χρήστου του Γερασίμου ΑΜ:51732

(130) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Καραβάνη Εμμανουήλ του Νικολάου ΑΜ:51733

(131) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Χαντζαρίδη Πέτρου του Δημητρίου ΑΜ:52321

(132) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Κηπουρού Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:50068

(133) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Αναστασιάδη Αναστασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:50069

(134) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Δαραβίγκα Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:50589

(135) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Παπαγιάννη Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:50618

(136) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Μπουτσικάρη Γεωργίου-Χαράλαμπου του Σωκράτη ΑΜ:51109

(137) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μάλλιου Σταυρούλας του Αστερίου ΑΜ:48102

(138) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κεραμιδά Ευαγγελίας του Ιωάννη ΑΜ:48104

(139) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μηδιούρη-Βασιλοπούλου Σταματίας του Δημητρίου ΑΜ:48105

(140) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κρίκη Βασιλικής του Φωτίου ΑΜ:49255

(141) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσαγγάρη Αγγελικής του Παναγιώτη ΑΜ:49266

(142) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Παπαμιχαήλ Μαρίας του Γρηγορίου ΑΜ:49971

(143) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κούτρα Γεωργίας του Κωνσταντίνου ΑΜ:49973

(144) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ασλανίδου Αλεξάνδρας του Ιωάννη ΑΜ:49976

(145) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Καβακλιώτου Αναστασίας του Ιάσωνα ΑΜ:49978

(146) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αρχοντίδου Σοφίας του Παναγιώτη ΑΜ:49979

(147) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ελαφράς Υπηρεσίας Λιάκου Μαρίας του Δημητρίου ΑΜ:49983

(148) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Οικονομοπούλου Μαρίας του Ζαχαρία ΑΜ:50434

(149) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μίσιου Αγγελικής του Πέτρου ΑΜ:50439

(150) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σεραφείμ Τατιάνας του Ελευθερίου ΑΜ:50440

(151) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Παπασταύρου Ευανθίας του Σταύρου ΑΜ:50447

(152) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μπότσιου Βασιλικής του Κωνσταντίνου ΑΜ:50449

(153) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Παραλή ‘Ολγας του Αλεξάνδρου ΑΜ:50451

(154) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Καλλιμάνη Αλεξίας του Ιωάννη ΑΜ:50905

(155) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Παρπούλα Μαρίας-Αθηνάς του Πέτρου ΑΜ:50906

(156) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γλάχτσιου Ευαγγελίας του Δημητρίου ΑΜ:50907

(157) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Βλάχου Δήμητρας του Πέτρου ΑΜ:50908

(158) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χαϊδή Ελένης του Σωτηρίου ΑΜ:50909

(159) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ελαφράς Υπηρεσίας Μαραγκού Βασιλικής του Σωτηρίου ΑΜ:50912

(160) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μπάκα Βασιλικής του Βασιλείου ΑΜ:50914

(161) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μηδιούρη Θεοδώρας του Δημητρίου ΑΜ:50915

(162) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Βαφειάδου Βασιλικής του Εμμανουήλ ΑΜ:50917

(163) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γκιόρου Καλλιόπης του Σπυρίδωνα ΑΜ:50920

(164) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Πολυχρονίδου Χρυσάνθης του Ιακώβου ΑΜ:50921

(165) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γούγου Ολυμπίας του Γεωργίου ΑΜ:50923

(166) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσατσαρώνη Ασημίνας του Ιωάννη ΑΜ:50924

(167) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Πέννα Χριστιάνας του Παναγιώτη ΑΜ:50925

(168) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σάββα Σοφίας του Ιωάννη ΑΜ:50927

(169) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τζοδούρη Ζαφειρούλας του Χρήστου ΑΜ:50928

(170) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ραχάνη Μαρίας του Ευστρατίου ΑΜ:50929

(171) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ιατροπούλου Κλεονίκης του Γεωργίου ΑΜ:50932

(172) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μαλαμούση Σπυρίδωνα του Ιωάννη ΑΜ:51583

(173) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ελαφράς Υπηρεσίας Τρουπή Ελένης του Βασιλείου ΑΜ:51585

(174) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ράμμου Αθηνάς του Γεωργίου ΑΜ:51587

(175) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τζουνάκου Γεωργίας του Στυλιανού ΑΜ:51588

(176) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σάλτα Ευτυχίας του Βασιλείου ΑΜ:51590

(177) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Βασιλειάδου Βικτωρίας του Προδρόμου ΑΜ:51591

(178) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Καραθανάση Κωνσταντινιάς του Χρήστου ΑΜ:51593

(179) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τοπαλίδου Μαρίας του Πέτρου ΑΜ:51595

(180) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσιγάνη Γαρυφαλλιάς του Ρίζου ΑΜ:51597

(181) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τικταπανίδου Αντωνίας του Παύλου ΑΜ:51602

(182) Οικονομικού Νταβουλτζόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:51613

(183) Οικονομικού Λέων Γρηγορίου του Νικολάου ΑΜ:51616

(184) Οικονομικού Ηλιόπουλου Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:51621

(185) Οικονομικού Παπαμέτη Αντωνίου του Χρήστου ΑΜ:51622

(186) Οικονομικού Μαντζαβίνου Νικολάου του Αθανασίου ΑΜ:51624

(187) Οικονομικού Γιαντσούλη Βασιλείου του Σπυρίδωνα ΑΜ:51625

(188) Οικονομικού Κανάκη Δημητρίου του Πέτρου ΑΜ:52241

(189) Οικονομικού Κατσαβού Βασιλικής του Ιωάννη ΑΜ:52242

(190) Οικονομικού Χατζηχαμπέρη Ηλία του Γεωργίου ΑΜ:52244

(191) Οικονομικού Παπαστάμου Αλεξάνδρας του Αθανασίου ΑΜ:52246

(192) Οικονομικού Πατσιούρα Στυλιανού του Χρήστου ΑΜ:52247

(193) Οικονομικού Πούρου Κωνσταντινιάς του Παναγιώτη ΑΜ:53082

(194) Οικονομικού Λαγού Θεοδώρου του Γρηγορίου ΑΜ:52249

γ. Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Υγειονομικού Ιατρών Τσακίρη Αριστείδη του Γεωργίου ΑΜ:47811

(2) Υγειονομικού Ιατρών Αλοΐζου Σταύρου του Παναγιώτη ΑΜ:48400

(3) Υγειονομικού Ιατρών Μικρού Γεωργίου του Λουκά ΑΜ:48410

(4) Υγειονομικού Ιατρών Σαμέλη Αποστόλου του Ιωάννη ΑΜ:48420

(5) Υγειονομικού Ιατρών Σαλτού Λάμπρου του Χρήστου ΑΜ:48422

(6) Υγειονομικού Ιατρών Νησωτάκη Κωνσταντίνου του Θεοδώρου ΑΜ:48783

δ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Υλικού Πολέμου Γκιώνη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ΑΜ:51336

(2) Τεχνικού Μιχαηλίδη Μιχαήλ του Ευστρατίου ΑΜ:51340

(3) Τεχνικού Ανδρεανίδη Νεκταρίου του Χρήστου ΑΜ:51341

(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Ιωάννου Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:51344

(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Βούλγαρη Αλεξάνδρας του Πέτρου ΑΜ:51345

(6) Τεχνικού Δέλτσιου Βασιλείου του Νικολάου ΑΜ:51346

(7) Υλικού Πολέμου Ξανθουδάκη Ευτυχίου του Χρήστου ΑΜ:51347

(8) Υλικού Πολέμου Αργυρίου Χρυσοβαλάντη του Νικολάου ΑΜ:51348

(9) Εφοδιασμού Μεταφορών Αδαμίδη Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:51350

(10) Εφοδιασμού Μεταφορών Μερμηγκούδη Κωνσταντίνου του Αθανασίου ΑΜ:51351

(11) Υλικού Πολέμου Φρυγανά Δημητρίου του Θεοδώρου ΑΜ:51354

(12) Εφοδιασμού Μεταφορών Βλάσση Σπυρίδωνα του Ιωάννη ΑΜ:51362

(13) Υλικού Πολέμου Ελαφράς Υπηρεσίας Παπαδάκη Χριστοφόρου του Μιχαήλ ΑΜ:51365

(14) Υλικού Πολέμου Τζέλη Ανδρέα του Σωτηρίου ΑΜ:51366

(15) Εφοδιασμού Μεταφορών Χατζηβασιλείου Εμμανουήλ του Ναπολέωντα-Παναγιώτη ΑΜ:51367

(16) Εφοδιασμού Μεταφορών Μπασιάκου Κωνσταντίνου του Αναστασίου ΑΜ:51368

(17) Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπηρεσίας Καραγιάννη Παναγιώτη του Αθανασίου ΑΜ:51369

(18) Τεχνικού Σμυρνή Κωνσταντίνου του Θεοδώρου ΑΜ:51370

(19) Υλικού Πολέμου Μαυρομάτη Αργυρίου του Ιωάννη ΑΜ:51372

(20) Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπηρεσίας Καραγιώργου Ευαγγέλου του Γεωργίου ΑΜ:51374

(21) Εφοδιασμού Μεταφορών Τσάμου Νικολάου του Αθανασίου ΑΜ:51375

(22) Τεχνικού Αραμπατζή Πασχάλη του Σωτηρίου ΑΜ:51377

(23) Υλικού Πολέμου Καππά Δημητρίου του Παύλου ΑΜ:51379

(24) Εφοδιασμού Μεταφορών Μπαλτά Σεραφείμ του Κωνσταντίνου ΑΜ:51380

(25) Τεχνικού Πολυχρονίδη Αντωνίου του Θεοδώρου ΑΜ:51352

(26) Τεχνικού Μαρινέλλη Ηλία του Στυλιανού ΑΜ:51364

(27) Υγειονομικού Ιατρών Αλογδιανάκη Ευαγγέλου του Φιλίππου ΑΜ:47680

(28) Υγειονομικού Ιατρών Μαμαρέλη Ιωάννη του Ευθυμίου ΑΜ:47763

(29) Υγειονομικού Ιατρών Ζιώγα Μιλτιάδη του Κωνσταντίνου ΑΜ:48419

(30) Υγειονομικού Ιατρών Κατσούλη Κωνσταντίνου του Σωκράτη ΑΜ:48816

(31) Υγειονομικού Ιατρών Μιραχτσή Θεοδώρου του Χρήστου ΑΜ:49355

(32) Υγειονομικού Ιατρών Μπελεβεσλή Θωμά του Ευαγγέλου ΑΜ:49365

(33) Υγειονομικού Ιατρών Βουνοτρυπίδη Περικλή του Σωκράτη ΑΜ:49499

(34) Υγειονομικού Ιατρών Βακάλη Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:50057

(35) Υγειονομικού Ιατρών Ντούρου Βασιλείου του Ιωάννη ΑΜ:50060

(36) Υγειονομικού Ιατρών Χριστοδουλόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:51087

(37) Υγειονομικού Ιατρών Πατελάρου Εμμανουήλ του Βασιλείου ΑΜ:51099

(38) Υγειονομικού Ιατρών Πλιάτσικα Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:51631

(39) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Αδαμίδη Μιχαήλ του Βασιλείου ΑΜ:52279

(40) Υγειονομικού Ιατρών Μαραγκού Μιχαήλ του Ιωάννη ΑΜ:52283

(41) Υγειονομικού Ιατρών Σαπάκου Ιωάννη του Σωτηρίου ΑΜ:52304

(42) Υγειονομικού Ιατρών Υψηλάντη Ιωάννη του Αριστείδη ΑΜ:53603

(43) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Κυτούδη Κυριάκου του Χρήστου ΑΜ:53604

(44) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Ρηγόπουλου Αθανασίου του Θεοδώρου ΑΜ:51106

(45) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Τζιγέρη Ευθυμίου του Γεωργίου ΑΜ:51108

(46) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Νησιανάκη Παύλου του Βασιλείου ΑΜ:51103

(47) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ελαφράς Υπηρεσίας Παϊτάκη Χρυσής του Γεωργίου ΑΜ:51687

(48) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Αθανασίου Νεκταρίας του Βαΐου ΑΜ:50910

(49) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Τσιάφου-Τσιάρα Σωτηρίου του Βασιλείου ΑΜ:51110

(50) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μπαρηγουργιώτου Φωτεινής του Χριστοδούλου ΑΜ:47083

(51) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ντόντογλου Μαρίας του Νικολάου ΑΜ:47695

(52) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αϊδονοπούλου Βασιλικής του Γεωργίου ΑΜ:47697

(53) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Φορμόζη Ελένης του Γεωργίου ΑΜ:48107

(54) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σαββάκη ‘Αννας του Θωμά ΑΜ:49257

(55) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αχυροπούλου Αικατερίνης του Συμεών ΑΜ:49969

(56) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αλμαλιώτου Κλεοπάτρας του Γεωργίου ΑΜ:49987

(57) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κασσέτα Αγγελικής του Ευριπίδη ΑΜ:49989

(58) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Στραϊτούρη Παρασκευής του Σωτηρίου ΑΜ:50430

(59) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ρούβα Αφροδίτης του Αποστόλου ΑΜ:50435

(60) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Βασιλειά Ευαγγελίας του Γεωργίου ΑΜ:50445

(61) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Νέτου Ευαγγελίας του Παντελή ΑΜ:50911

(62) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κουκλοτίδη Γεωργίου του Χαράλαμπου ΑΜ:50919

(63) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ζιώγα Θάλειας του Κωνσταντίνου ΑΜ:50933

(64) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσιουπλή Ελένης του Κωνσταντίνου ΑΜ:51576

(65) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Πετρίδου Αγγελικής του Αναστασίου ΑΜ:51580

(66) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Στρίγκου Αικατερίνης του Μιχαήλ ΑΜ:51581

(67) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Καρκαντή Ιασίμης του Αποστόλου ΑΜ:51586

(68) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ζιάννα Μαρίας του Ιωάννη ΑΜ:51592

(69) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μάρου Ευανθίας του Θεοδώρου ΑΜ:51598

(70) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μουστάκα Ελένης του Κωνσταντίνου ΑΜ:51603

(71) Οικονομικού Ράπτη Βασιλείου του Μαρίνου ΑΜ:51032

(72) Οικονομικού Τζουβελέκη Θεοδώρου του Νικολάου ΑΜ:51034

(73) Οικονομικού Ζηνωνίδη Αντωνίου του Στυλιανού ΑΜ:51035

(74) Οικονομικού Στεργιόπουλου Αργυρίου του Νικολάου ΑΜ:51617

(75) Οικονομικού Γιαννακοπούλου Αικατερίνης του Γεωργίου ΑΜ:51713

ε. Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του Συνταγματάρχη Υγειονομικού Ιατρών Τσιλιγγίρη Βασιλείου του Δημητρίου ΑΜ:48224, ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στον βαθμό του.

Έκτακτες κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων στο Στρατό Ξηράς

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2026:

α. Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Όπλων:

(1) Πυροβολικού Νάκου Αριστείδη του Νικολάου ΑΜ:51112

(2) Πυροβολικού Νέλλα Γεωργίου του Παναγιώτη ΑΜ:51115

(3) Πεζικού Γκανίδη Κωνσταντίνου του Παναγιώτη ΑΜ:51118

(4) Πεζικού Κατηφόρη Χαράλαμπου του Νικολάου ΑΜ:51121

(5) Μηχανικού Καφετζέλλη Παναγιώτη του Μάριου ΑΜ:51129

(6) Πυροβολικού Μπασιά Κωνσταντίνου του Ευτύχιου ΑΜ:51130

(7) Πεζικού Παλατίδη Σταύρου του Ορέστη ΑΜ:51136

(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γκορίτσα Οδυσσέα του Δημητρίου ΑΜ:51142

(9) Διαβιβάσεων Μιλή Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:51144

(10) Πεζικού Τριανταφύλλου Σωτηρίου του Ιωάννη ΑΜ:51154

(11) Μηχανικού Αναστασιάδη Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:51157

(12) Αεροπορίας Στρατού Δημητρίου Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:51158

(13) Πεζικού Κοκκινίδη Αργυρίου του Βασιλείου ΑΜ:51162

(14) Πεζικού Αγγελή Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51164

(15) Πεζικού Γιαλαμά Φιλίππου του Νικολάου ΑΜ:51168

(16) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κολώνια Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51170

(17) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσελιαγκού Θεοδώρου του Ιωάννη ΑΜ:51171

(18) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καλκετινίδη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:51174

(19) Πυροβολικού Ποντικέα Αργυρίου του Γεωργίου ΑΜ:51176

(20) Πεζικού Τσιατσιάνη Σωτηρίου του Ιωάννη ΑΜ:51182

(21) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γουρδομιχάλη Χρήστου του Βασιλείου ΑΜ:51192

(22) Πεζικού Γκρέμου Αλεξάνδρου του Νικολάου ΑΜ:51194

(23) Πυροβολικού Μωραΐτη Αλεξάνδρου του Γεωργίου ΑΜ:51195

(24) Πεζικού Μπουκουβάλα Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:51201

(25) Μηχανικού Χασιώτη Θωμά του Ιωάννη ΑΜ:51203

(26) Πυροβολικού Σμυρνή Παναγιώτη του Στυλιανού ΑΜ:51210

(27) Πεζικού Πλιάτσικα Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:51214

(28) Πεζικού Μπλάγα Ιωάννη του Βίκτωρα ΑΜ:51218

(29) Πυροβολικού Κώστογλου Κωνσταντίνου του Βασιλείου ΑΜ:51237

(30) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωτούλα Δήμου του Παναγιώτη ΑΜ:51239

(31) Ιππικού Τεθωρακισμένων Διαμαντάρα Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:51242

(32) Πεζικού Δοξάκη Στεφάνου του Σάββα ΑΜ:51265

(33) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σηφάκη Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:51279

(34) Πεζικού Καλαντζή Ευαγγέλου του Δημητρίου ΑΜ:51301

(35) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μητσικούλη Νικολάου του Αποστόλου ΑΜ:51306

β. Διατηρητέοι Συνταγματάρχες Όπλων:

(1) Αεροπορίας Στρατού Σιδέρη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:50734

(2) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κανάτα Χαράλαμπου του Νικολάου ΑΜ:50785

(3) Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Ντάνου Σπυρίδωνα του Λουκά ΑΜ:50803

(4) Μηχανικού Μπέλλου Κωνσταντίνου του Αριστείδη ΑΜ:51143

(5) Πυροβολικού Καρβέλη Βασιλείου του Νικολάου ΑΜ:51163

(6) Πεζικού Βέλλου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:51169

(7) Πεζικού Δήμου Στεργίου του Ευαγγέλου ΑΜ:51185

(8) Διαβιβάσεων Λυμπερόπουλου Δημητρίου του Μιχαήλ ΑΜ:51187

(9) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταμπολίδη Ηλία του Αναστασίου ΑΜ:51206

(10) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Κατσιφή Αθανασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51209

(11) Διαβιβάσεων Μπέλλου Γεωργίου του Αδαμαντίου ΑΜ:51217

(12) Πεζικού Αποστόλου Νικολάου του Χρυσοστόμου ΑΜ:51231

(13) Διαβιβάσεων Τσικαλά Ιωάννη του Μιχαήλ ΑΜ:51232

(14) Μηχανικού Στεφάνου Σταματίου του Αργυρίου ΑΜ:51233

(15) Πεζικού Παναγιωτίδη Κωνσταντίνου του Αναστασίου ΑΜ:51241

(16) Πεζικού Λαμπαδιάρη Στυλιανού του Σωτηρίου ΑΜ:51255

(17) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Παπαθανασίου Αθανασίου του Θεμιστοκλής ΑΜ:51264

(18) Πεζικού Λούσιου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:51272

(19) Πυροβολικού Ιακωβάκη Κωνσταντίνου του Αχιλλέα ΑΜ:51280

(20) Πεζικού Πολύμερου Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:51284

(21) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κυρίτση Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:51285

γ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Όπλων:

(1) Μηχανικού Βακλατζή Αντωνίου του Χρήστου ΑΜ:49705

(2) Πυροβολικού Σαλπιγγίδη Νικολάου του Θωμά ΑΜ:50233

(3) Μηχανικού Μαδούρου Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:50258

(4) Πεζικού Μήτσιου Βασιλείου του Δημητρίου ΑΜ:50375

(5) Ιππικού Τεθωρακισμένων Λυκόπουλου Στεφάνου του Ελευθερίου ΑΜ:50648

(6) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αρσενίου Χρήστου του Αχιλλέα ΑΜ:50748

(7) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πανάγου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:50827

(8) Διαβιβάσεων Χαντζή Ηλία του Αποστόλου ΑΜ:51113

(9) Πυροβολικού Κώτα Γεωργίου του Πέτρου ΑΜ:51116

(10) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γκουγκούση Φιλίππου του Δημητρίου ΑΜ:51120

(11) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραγεώργου Νικολάου του Αλεξάνδρου ΑΜ:51123

(12) Μηχανικού Τσακαλάκη Διονυσίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51127

(13) Διαβιβάσεων Υγειονομάκη Μιχαήλ του Νικολάου ΑΜ:51128

(14) Πεζικού Νικολετόπουλου Στυλιανού του Κωνσταντίνου ΑΜ:51132

(15) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαφειρίου Γεωργίου του Ξενοφώντα ΑΜ:51133

(16) Πεζικού Μπίρη Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:51137

(17) Πεζικού Ταραμονλή Γρηγορίου του Θωμά ΑΜ:51140

(18) Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Χρηστάκη Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51145

(19) Πυροβολικού Κατσαρού Γαβριήλ του Αστέριου ΑΜ:51146

(20) Πυροβολικού Ιορδανίδη Δημητρίου του Μάϊου ΑΜ:51150

(21) Πεζικού Παντζαρτζίδη Αστερίου του Σοφοκλή ΑΜ:51151

(22) Πεζικού Σίδερη Ηλία του Ιωάννη ΑΜ:51159

(23) Πυροβολικού Αραμπατζή Σταματίου του Ευαγγέλου ΑΜ:51160

(24) Πυροβολικού Τιμιάδη Δημητρίου του Θεοφάνη ΑΜ:51161

(25) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παπανικολάου Αλεξάνδρου του Ορέστη ΑΜ:51166

(26) Διαβιβάσεων Κουτουνίδη Ιωάννη του Αριστείδη ΑΜ:51172

(27) Πεζικού Κοκοσάλη Γεωργίου του Μιχαήλ ΑΜ:51180

(28) Πεζικού Δεσπούδη Αστερίου του Ιωάννη ΑΜ:51183

(29) Πεζικού Ξενουλέα Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51184

(30) Πεζικού Νατούδη Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:51186

(31) Πυροβολικού Χατζηγεωργίου Γεωργίου του Χαράλαμπου ΑΜ:51190

(32) Πυροβολικού Γαϊτάνη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:51191

(33) Πεζικού Παντελόπουλου Κωνσταντίνου του Κυριάκου ΑΜ:51196

(34) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Πατρώνη Εμμανουήλ του Ιωάννη-Νικολάου ΑΜ:51198

(35) Πεζικού Κομήτη Δοξάκη του Δημητρίου ΑΜ:51199

(36) Διαβιβάσεων Ράλλη Φωτίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51202

(37) Πεζικού Τζήρου Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:51204

(38) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταματάκη Στυλιανού του Αναστασίου ΑΜ:51205

(39) Πυροβολικού Πασχαλίδη Ιωάννη του Πασχάλη ΑΜ:51208

(40) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Τριαντάφυλλου Λάμπρου του Αθανασίου ΑΜ:51211

(41) Πυροβολικού Παρασκευαΐδη Γεωργίου του Μιλτιάδη ΑΜ:51221

(42) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νάτσικα Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:51222

(43) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Καλαϊτζίδη Νικολάου του Θεόφιλου ΑΜ:51224

(44) Πυροβολικού Κωνσταντάκη Σταύρου του Ιωάννη ΑΜ:51227

(45) Πεζικού Παπαδάκη Ζαχαρία του Γεωργίου ΑΜ:51235

(46) Πυροβολικού Καρούτσου Χαράλαμπου του Νικολάου ΑΜ:51238

(47) Πεζικού Παπατσακμάκη Ιωάννη του Αστέριου ΑΜ:51243

(48) Πυροβολικού Τσιοκάνη Γεωργίου του Χρήστου ΑΜ:51250

(49) Πεζικού Αλεξάκη Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:51252

(50) Πεζικού Δανιήλ Αθανασίου του Ευθυμίου ΑΜ:51253

(51) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πατάλα Παναγιώτη του Γεωργίου-Νικηφόρου ΑΜ:51254

(52) Πεζικού Μυστράκη Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:51256

(53) Πεζικού Τζαχρήστα Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:51259

(54) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χιντζόγλου Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:51260

(55) Διαβιβάσεων Μπανίδη Περικλή του Κωνσταντίνου ΑΜ:51262

(56) Πεζικού Κόλλια Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:51268

(57) Πυροβολικού Αραμπατζή Παναγιώτη του Ιωάννη ΑΜ:51270

(58) Πεζικού Μπιτσάκου Νικολάου του Μιχαήλ ΑΜ:51271

(59) Πεζικού Σουσαμλή Μιχαήλ του Δημητρίου ΑΜ:51273

(60) Πεζικού Βαϊακόπουλου Βίκτωρα του Κωνσταντίνου ΑΜ:51275

(61) Πυροβολικού Παπαδόπουλου Ορέστη του Νικολάου ΑΜ:51281

(62) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Γεωργιάδη Χρήστου του Θεοδώρου ΑΜ:51283

(63) Πεζικού Βλάχου Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:51287

(64) Πεζικού Ιντζιγιάννη Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51290

(65) Πυροβολικού Κουρού Χρήστου του Πέτρου ΑΜ:51298

(66) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δράκου Γεωργίου του Θωμά ΑΜ:51304

(67) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Λαμπρινάκου Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:51305

(68) Αεροπορίας Στρατού Λιβασιάνη Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:51309

(69) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πεταλά Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:51310

(70) Πεζικού Σουλτάνη Ευσταθίου του Θεοδώρου ΑΜ:51312

(71) Πυροβολικού Γαϊτάνου Αναστασίου του Νικολάου ΑΜ:51317

(72) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Παππά Νικολάου του Χρύσανθου ΑΜ:51318

(73) Μηχανικού Γούναρη Παναγιώτη του Παράσχου ΑΜ:51324

(74) Πεζικού Κoρλού Στυλιανού του Αποστόλου ΑΜ:51328

(75) Πεζικού Κατσαβού Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:51329

(76) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Μιχαλάκη Ιωάννη του Μιχαήλ ΑΜ:51330

(77) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Φλώρου Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:51332

(78) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Σοφού Αναστασίου του Νικολάου ΑΜ:51314