Χάος επικρατεί από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 5/12 το πρωί στους δρόμους της Αττικής. Η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη λόγω της κακοκαιρίας και των προβλημάτων που έχουν φέρει οι ισχυρές καταιγίδες.

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό ενώ σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, τα οχήματα που κινούνται στην άνοδο του Κηφισού, είναι ακινητοποιημένα από το Αιγάλεω μέχρι την Μεταμόρφωση ενώ μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στην Αθηνών – Κορίνθου, από Δαφνί μέχρι τα διυλιστήρια.

Την ίδια στιγμή προβλήματα υπάρχουν στην Αλεξάνδρας, στη Μεσογείων, στην Κατεχάκη, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Με υπομονή επίσης θα πρέπει να οπλιστούν όλοι όσοι κινούνται στη Λεωφόρο Συγγρού, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος όπως επίσης και στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Τροχαία τα ξημερώματα διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

Στην οδό Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη Μάνδρα.

Στην οδό ‘Ημερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.

Στη Λ. Αθηνών από τα ύψος της Λ. Σχιστού – Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Στη Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στη Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στην Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική οδό.

Στην οδό 28ης Οκτωβρίου από το ύψος τα οδού Θ. Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλέξανδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Στη N.E.O.A.K. από το 32ο χιλιόμετρο έως την έξοδο προς τη Νέα Πέραμο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

