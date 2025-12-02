Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα το πρωί η μεγάλη αυτοκινητοπομπή των οδηγών ταξί προς το υπουργείο Μεταφορών, στο πλαίσιο της 48ωρης πανελλαδικής απεργίας που πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, και αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου. Τα οχήματα κινούνται συντονισμένα προς το υπουργείο, όπου οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι αναμένεται να καταθέσουν εκ νέου τα αιτήματά τους.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί τονίζει ότι «εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου» με τα συναρμόδια υπουργεία, επισημαίνοντας πως βασικά ζητήματα βιωσιμότητας και καθημερινής λειτουργίας του κλάδου παραμένουν άλυτα εδώ και μήνες. Παρά τις συνεχείς συζητήσεις και τα νομοσχέδια που έχουν περάσει, οι οδηγοί υποστηρίζουν ότι το μόνο που έλαβαν ήταν «παρατάσεις και υπομονή».

Η Ομοσπονδία έχει ήδη δρομολογήσει διαδικασίες για σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου, με στόχο πιθανές κινητοποιήσεις μεγαλύτερης διάρκειας εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση από την κυβέρνηση.