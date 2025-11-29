Ένα νέο κύμα έντονων καιρικών μεταβολών θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, εξαιτίας της κακοκαιρίας Adel δημιουργώντας συνθήκες που απαιτούν προσοχή από τους πολίτες. O καιρός θα χαρακτηρίζεται από φαινόμενα μεγάλης έντασης σε αρκετές περιοχές, με ισχυρές καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενισχυμένους ανέμους, καθώς και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Πιο συγκεκριμένα, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου προβλέπεται να εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν σταδιακή βελτίωση μετά το μεσημέρι. Αντίστοιχης ισχύος καταιγίδες αναμένονται και στις Κυκλάδες, με ιδιαίτερα έντονα επεισόδια στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, όπου δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ προβλέπεται ένα σύντομο διάλειμμα βελτίωσης πριν από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα το σκηνικό θα παραμείνει άστατο, με κατά τόπους και κατά περιόδους βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ πιο έντονα και συχνά φαινόμενα θα συναντηθούν στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν λίγες χιονοπτώσεις, ενώ κατά τις πρωινές και κυρίως βραδινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντική πτώση, με τη Δυτική Μακεδονία να κυμαίνεται από 2 έως 9 βαθμούς, την υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 5 έως 12-14, τη Θεσσαλία από 5 έως 14-16, την Ήπειρο από 6 έως 14, και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 14-17 βαθμούς Κελσίου. Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα φτάσει από 11 έως 15-16, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 15-17 και στα μεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 12 έως 17-19 βαθμούς.

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν αρχικά άνεμοι νοτίων διευθύνσεων που θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, οι οποίοι όμως στη συνέχεια θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, διατηρώντας τις ίδιες εντάσεις και φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική, και ιδιαίτερα στην πόλη της Αθήνας, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά περιόδους, με παροδικές βροχές και πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα ξεκινήσουν από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, αλλά μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς φτάνοντας τα 5 μποφόρ, ενώ στα δυτικά τμήματα του νομού τοπικά θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις κατά περιόδους, με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς.

O καιρός τις επόμενες μέρες

Κυριακή 30/11

Στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα νότια με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 βαθμούς, στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα νοτιοανατολικά ηπειρωτικά τους 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα 01/12

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τρίτη 02/12

Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, όπου στο Ιόνιο θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Τετάρτη 03/12

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.