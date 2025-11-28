Ιδιαίτερα αυξημένη είναι σήμερα η κίνηση στην αγορά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς χιλιάδες καταναλωτές επισκέπτονται τα καταστήματα για να εκμεταλλευτούν τις προσφορές της Black Friday.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, εμπορικοί δρόμοι, μεγάλα καταστήματα και εμπορικά κέντρα καταγράφουν έντονο συνωστισμό, με ουρές στα ταμεία και σημαντική κίνηση στους πεζόδρομους.

Η αυξημένη προσέλευση φαίνεται να ενισχύει τον τζίρο των φυσικών καταστημάτων, ενώ παράλληλα μεγάλη κινητικότητα καταγράφεται και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Εικόνες από την Αθήνα

Εικόνες από τη Θεσσαλονίκη